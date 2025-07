Brasileiro é nomeado diretor comercial da American Airlines para Miami, América Latina e Caribe Em sua nova função, Alexandre Cavalcanti administrará as operações comerciais da American em Miami e em mais de 90 destinos na América Latina e no Caribe Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 18h38 ) twitter

Alexandre Cavalcanti: brasileiro assume novo cargo na American Airlines em Miami Divulgação American Airlines

Alexandre Cavalcanti foi nomeado o novo diretor comercial da American para Miami, América Latina e Caribe. Em sua nova função, Cavalcanti vai liderar a estratégia comercial da companhia aérea para as regiões.

“Estou realmente honrado em assumir essa nova função e liderar a equipe comercial da American em Miami, na América Latina e no Caribe”, disse Cavalcanti. “Continuamos focados em reforçar nossa posição como a principal companhia aérea dos EUA nessas regiões. Com oito novos destinos lançados desde 2024 e o fortalecimento contínuo de nossas alianças estratégicas, estamos comprometidos em oferecer uma experiência de viagem ainda mais integrada, confiável e enriquecedora para nossos clientes.”

Alexandre ingressou na American Airlines há 25 anos e, desde então, ocupou cargos de liderança em várias áreas estratégicas da empresa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde morou em Miami e Dallas. Em 2019, ele foi nomeado gerente regional de vendas para o Brasil e alianças estratégicas para a América do Sul. Antes disso, ele trabalhou na sede da American no Texas, onde liderou os esforços de vendas nos principais mercados dos EUA.

Cavalcanti classifica a América Latina como um “mercado super promissor”, Mais de 2 mil voos por semana na América Latina. Para o Brasil o executivo salienta que a companhia hoje possui 35 frequências semanais e que esse número irá superar 55 voos, no período sazonal.

