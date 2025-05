Check-in na carreira: GOL dá as boas-vindas para 70 estagiários em voo especial Parte da integração dos Colaboradores no Time de Águias, a viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro foi ainda mais inesquecível para alguns que realizaram o sonho de voar pela primeira vez Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/05/2025 - 16h41 (Atualizado em 26/05/2025 - 16h41 ) twitter

Jean Carlo Nogueira, da GOL: novos talentos Divulgação GOL Linhas Aéreas

Sorrisos, abraços e selfies. Essas foram as primeiras sensações que o grupo de 70 novos estagiários da GOL vivenciou na manhã de ontem, 26, no aeroporto de Congonhas (SP), antes de embarcar para o aeroporto de Santos Dumont (RJ). Como forma de promover uma ação especial no cronograma de atividades de boas-vindas à Companhia, a área de Gente e Cultura realizou dois voos para os jovens talentos escolhidos para o Programa de Estágio GOL 2025.

Além da experiência da ponte aérea São Paulo - Rio, os novos talentos realizaram um tour dentro do aeroporto de Santos Dumont, que no auge dos seus 88 anos de história, figura entre os dez maiores aeroportos do País, recebendo, aproximadamente, 30 mil pessoas por dia. Para alguns estagiários o dia foi um marco em suas vidas, já que nunca tinham tido a oportunidade de viajar de avião antes.

O Programa de Estágio GOL foi construído para atrair e desenvolver talentos em diversas áreas. Com a identificação de competências, a Companhia contribui para a criação de potenciais candidatos em futuras posições líderes, como o atual CEO da Companhia, Celso Ferrer, que iniciou sua jornada na GOL como estagiário.

Para Jean Carlo Nogueira, Chief People Officer (CPO) da GOL, os voos marcam o passo de uma jornada promissora na carreira e na vida de cada estagiário. “É com grande alegria que recebemos esses novos talentos. A experiência do primeiro voo como parte do Time de Águias e de conhecer os bastidores da operação de aeroportos é emocionante e marca suas trajetórias profissionais e pessoais. Alguns realizaram o sonho de voar pela primeira vez, o que tornou esse momento ainda mais inesquecível! A ideia é que eles vivenciem a paixão dos nossos Colaboradores pelo que fazem e pela Companhia e se inspirem a construir conosco um futuro simples, inteligente e humano em que, juntos, possamos voar ainda mais alto”, afirmou.

Os estagiários contratados vão trabalhar por 30 horas semanais, das 9h às 16h ou das 13h às 19h. Entre os benefícios concedidos pela Companhia, eles receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição, recesso remunerado, day-off no aniversário, seguro de vida e assistência médica e odontológica.

Os colaboradores ainda terão a oportunidade de conhecer diversos destinos, nacionais e internacionais, operados pela GOL e companhias aéreas parceiras, utilizando o benefício viagem oferecido pela empresa, além de usufruir do clube de parcerias com descontos em medicamentos, aluguel de carros, hoteis e instituições de ensino.

