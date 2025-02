Decreto de Trump sobre controladores aéreos entra em debate após queda de avião nos EUA Acidente entre jato e helicóptero provocou a morte de 67 pessoas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/01/2025 - 11h17 (Atualizado em 30/01/2025 - 11h20 ) twitter

O acidente entre um avião e um helicóptero na noite desta quarta-feira (29), que provocou a morte de 67 pessoas em Washington, colocou em debate uma decisão de Donald Trump em seu primeiro dia como presidente dos Estados Unidos.

Ao assumir o cargo no último dia 20, Trump assinou uma série de decretos, entre eles um que suspendia a contratação de novos funcionários para a cargos na administração federal, entre eles controladores de voo.

No acidente desta quarta-feira, um jato da American Airlines com 64 pessoas bateu no ar em um helicóptero do Exército com três ocupantes. As causas estão sendo investigadas, mas o próprio Trump apontou erro no controle de voo.

“O avião estava em uma linha de aproximação perfeita e rotineira para o aeroporto. O helicóptero estava indo direto para o avião por um longo período de tempo. É uma NOITE CLARA, as luzes do avião estavam acesas, por que o helicóptero não subiu ou desceu, nem virou? Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada. NÃO É BOM!!!”, escreveu Trump na rede social Truth.

No momento, não existe nenhuma relação oficial entre o decreto de Trump e uma possível causa do acidente. Mas o Comitê de Transporte e Infraestrutura da Câmara nos EUA já havia feito um alerta sobre a decisão.

“As Ordens Executivas do presidente emitidas na semana passada afetando as regras de gastos em infraestrutura e a equipe de controladores de tráfego aéreo interrompendo toda a assistência financeira federal estão colocando bilhões de dólares, centenas de milhares de empregos e dezenas de milhares de projetos em risco”, escreveram os membros do Comitê.

A batida do avião, jato bimotor Bombardier CRJ-700, com o helicóptero, um Sikorsky UH-60 Black Hawk do Exército dos EUA, ocorreu quando o avião da American Eagle estava a poucos metros da cabeceira do aeroporto nacional Ronald Reagan.

O controlador de tráfego aéreo chegou a perguntar ao helicóptero sobre a separação de segurança entre as duas aeronaves, mas não houve resposta, conforme revela um áudio.

