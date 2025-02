Embraer atinge novo recorde histórico com carteira de pedidos de US$26,3 bilhões no último trimestre de 2024 Aviação Comercial terminou 2024 com uma carteira de pedidos de US$10,2 bilhões e um sólido 1.6 índice de pedidos para vendas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/02/2025 - 16h09 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h09 ) twitter

Valor total da carteira de pedidos da empresa cresceu 40%+ ano sobre ano no 4T24 Divulgação Embraer

A Embraer, uma das líderes globais na indústria aeroespacial, anuncia que sua carteira de pedidos total atingiu US$26,3 bilhões no 4T24. Esse valor é o maior volume registrado pela empresa em sua história, mais de 40% acima na comparação ano sobre ano (4T23) e 16% maior na comparação trimestre sobre trimestre (3T24). A Embraer terminou 2024 com um sólido índice de pedidos para vendas de 2,2 baseado em em valores financeiros.

A Embraer entregou 75 aeronaves no último trimestre do ano, 27% acima dos 59 aviões entregues no trimestre anterior (3T24) e igual ao volume entregue no mesmo período de 2023 (4T23). A empresa entregou 206 aviões no ano de 2024 – um crescimento de 14% em relação às 181 aeronaves de 2023.

Na Aviação Comercial, a carteira de pedidos atingiu US$10,2 bilhões no 4T24 – 15% maior ano sobre ano, porém 8% menor trimestre sobre trimestre – por causa do período sazonalmente mais forte de entregas. A unidade de negócios entregou 31 novas aeronaves durante o último trimestre de 2024 e 73 no ano todo (no teto das estimativas revisadas de 70-73 para o ano e dentro das estimativas originais de 72-80). Consequentemente, a Aviação Comercial terminou 2024 com um sólido índice de pedidos para vendas de 1,6 baseado em valores financeiros2.

A Luxair formalizou o pedido para 2 jatos E195-E2, que vão complementar a frota de aeronaves de maior porte já encomendadas pela companhia aérea. Ao exercer 2 opções garantidas em seu pedido firme de 2023 para 4 aeronaves, a Luxair tem agora um total de 6 jatos E195-E2 encomendados. Portanto, a Embraer atualmente possui 179 pedidos firmes para a sua família de jatos E2 e 164 para a sua aeronave E1-175.

Por fim, é importante destacar a iniciativa de nivelamento da produção que a empresa busca progredir em 2025.

Na Aviação Executiva, a carteira de pedidos subiu para US$7,4 bilhões no 4T24 – valor 70% maior ano sobre ano e 67% acima trimestre sobre trimestre – um novo recorde histórico para a unidade de negócios favorecido por um contrato importante com a Flexjet. O contrato inclui 182 pedidos firmes para as aeronaves Phenom 300E, Praetor 500 and Praetor 600 com entregas entre 2026 e 2030, e até 30 opções para jatos Praetor.

A divisão foi responsável pela entrega de 44 jatos no último trimestre do ano, e pelo total de 130 entregas anuais (no ponto médio das estimativas originais para 2024, e um recorde em 14 anos). Consequentemente, a Aviação Executiva terminou 2024 com um índice de pedidos para vendas líder na indústria, de 2,7 baseado em valores financeiros3.

Os jatos médio e super-médio Praetor 500 e Praetor 600 representaram metade das entregas do segmento (22 aeronaves) durante o trimestre, impulsionados pelo momento positivo da família de produtos. Enquanto isso, o Phenom 300, jato mais vendido e voado no mundo na sua categoria por 12 anos seguidos, foi líder de entregas (19 aeronaves) durante o período.

É importante realçar o progresso observado na iniciativa da companhia para nivelar a produção. A administração conseguiu reduzir a concentração das entregas no quarto trimestre e distribuí-las melhor ao longo dos trimestres. Em 2024, as entregas do quarto trimestre representaram 34% do total anual, enquanto esse número foi de 45% em média nos cinco anos anteriores. A empresa atingiu resultados expressivos durante o ano e espera ganhos adicionais com melhorias gradativas na cadeia de produção em um futuro próximo.

Em Serviços & Suporte, a carteira de pedidos expandiu para US$4,6 bilhões no 4T24 – uma cifra mais de 50% acima ano contra ano e mais de 30% maior trimestre sobre trimestre – apoiada por novos contratos de longo prazo com a Flexjet na Aviação Executiva, e Air Serbia, LOT Polish Airlines e CommuteAir na Aviação Comercial. Esses contratos do segundo grupo são para o Programa Pool e Part Exchange Plus, que prestarão suporte às frotas E-Jets dessas empresas com uma ampla gama de componentes de reparo, serviços e gerenciamento de reparos. Além disso, contribuições de peças de reposição, publicações técnicas, serviços técnicos, treinamento e modificações desempenharam um papel fundamental neste resultado. Serviços & Suporte terminou 2024 com um índice de pedidos para vendas líder na indústria de 1,9 baseado em valores financeiros4.

Na Defesa & Segurança, a carteira de pedidos cresceu para US$4,2 bilhões no 4T24 – número 67% maior ano sobre ano e 15% acima trimestre sobre trimestre – com suporte de novos pedidos para o C-390 Millennium (4) e o A-29 Super Tucano (10). A Embraer atualmente possui 32 pedidos firmes para o seu transporte militar e 17 para a sua aeronave de ataque leve. Enquanto isso, a Defesa & Segurança continuou aumentando a sua produção com a entrega de 3 novos jatos C-390 Millennium em 2024, em comparação com 2 em 2023. Consequentemente, a unidade terminou 2024 com um índice de pedidos para vendas líder na indústria, de 3,3 baseado em valores financeiros5.

A divisão assinou contratos firmes no último trimestre de 2024 com a Força Aérea Tcheca e um cliente não divulgado, para 2 aeronaves C-390 Millennium cada um – essas aeronaves entraram na carteira de pedidos. Além disso, esse jato de transporte militar foi selecionado pela Eslováquia (3) e Suécia (não divulgado) no período – não houve assinatura de contratos ainda; portanto essas aeronaves não foram incluídas na carteira de pedidos.

A unidade de negócios também assinou um contrato firme com um cliente não divulgado para 6 aeronaves A-29 Super Tucanos no último trimestre de 2024, e outro com um cliente não divulgado da África para 4 aviões adicionais. Enquanto isso, a Força Aérea Portuguesa se tornou o primeiro cliente da versão OTAN dessa aeronave de ataque leve (12) – porém o contrato não estava ativo no final de 2024 – e a Força Aérea Uruguaia exerceu as suas opções (5) no começo de 2025. Portanto, essas 17 aeronaves ainda não constam na carteira de pedidos.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.

