Emirates lança menu exclusivo para celebração da Páscoa Voos que conectam Dubai a São Paulo (GRU) e Rio de Janeiro (GIG) contarão com um menu temático exclusivo para a data 17/04/2025 - 22h39

Páscoa em voos que conectam Dubai a São Paulo (GRU) e Rio de Janeiro (GIG) Divulgação Emirates

Para celebrar a Páscoa, a Emirates preparou uma experiência especial a bordo de suas rotas entre os Emirados Árabes Unidos e o Brasil. Entre os dias 18 e 20 de abril, os voos que conectam Dubai a São Paulo (GRU) e Rio de Janeiro (GIG) contarão com um menu temático exclusivo para a data, além de doces surpresas para as crianças e uma seleção com os melhores e mais recentes filmes para toda a família no sistema de entretenimento ice.

Delícias de Páscoa servidas a bordo

Os passageiros da Emirates voando em todas as classes para o Brasil, desfrutarão de uma seleção sofisticada de delícias de Páscoa a bordo. As opções foram cuidadosamente pensadas para atender clientes de todas as classes.

‌



Na Primeira Classe, os destaques ficam por conta das sobremesas quentes preparadas com sabores que remetem ao espírito da Páscoa. Entre elas, o clássico britânico date sticky pudding, servido com molho de toffee, pâte sablée, chantilly, doce de leite e gelatina de café, e o sofisticado entremet de chocolate, finalizado com creme de caramelo e baunilha, tuile de favo de mel com gergelim e chocolate branco.

Os viajantes da Classe Executiva, recebem um menu com opções que combinam elegância e sabor. Os passageiros poderão saborear o entremet de chocolate, composto por mousse de chocolate com geleia de framboesa e base de fudge de avelã, além do tarte de chocolate e manga, uma tarte de chocolate complementada por gelatina de manga, elaborada especialmente para a ocasião.

‌



Já para a Classe Econômica, a sobremesa foi pensada para agradar todos os perfis, incluindo uma opção inclusiva: o clássico bolo de cenoura com caldares leches, uma combinação que traduz o equilíbrio entre tradição e suavidade e que será servida em todos os voos que conectam o Brasil à rota festiva.

‌



Páscoa nos lounges da Emirates

Em toda a rede global de lounges da Emirates, os passageiros desfrutarão de pratos clássicos de Páscoa. Nos lounges de Primeira Classe de Dubai, os viajantes podem esperar costeletas de cordeiro macias em jus de açafrão e laranja com cenouras e croquetes de batata, ou um rico ensopado de cordeiro com batatas, cenouras e frutas secas no lounge da Classe Executiva. Ambos os lounges apresentarão uma variedade de biscoitos com tema de Páscoa e uma abundância de chocolate, desde potes até sorvete caseiro de chocolate ao leite e gateaux de chocolate.

Entretenimento para a Páscoa no ice

Os passageiros da Emirates voando durante a Páscoa serão presenteados com uma ampla variedade de opções de entretenimento no ice, com mais de 6.500 canais, incluindo até 2.000 filmes e novos lançamentos para a família como Wicked, Mufasa: O Rei Leão, Sonic the Hedgehog 3, Diplodocus e Hitpig, bem como coleções de filmes de clássicos da Disney, Marvel Studios e universo mágico, apresentando a série completa de filmes de Harry Potter. As crianças ficarão entretidas com programas de TV de Vila Sésamo, Patrulha Canina, Bluey, The Tiny Chef Show, Spidey e Seus Amigos Espetaculares, Knuckles, Dodgers e muito mais.

Centenas de novos filmes já estão disponíveis no ice, incluindo A Complete Unknown, Den of Thieves 2: Pantera, Magpie, Better Man, Godzilla Minus One, Midas Man, September 5, Nosferatu, The Killer’s Game, Cold Wallet e Small Things Like These. Os filmes vencedores do Oscar 2025 disponíveis incluem A Real Pain, Conclave, Wicked e Duna: Parte Dois, além de programas de sucesso da HBO Max, discovery+, BBC, BBC Earth, Shahid, Disney+ e Paramount+.

Sobre a Emirates:

A Emirates foi fundada em 1985 e hoje é uma das maiores e mais reconhecidas companhias aéreas internacionais do mundo. Com sede em Dubai, a Emirates opera uma frota moderna com mais de 260 aeronaves, que atendem a mais de 140 destinos em seis continentes. A companhia aérea é reconhecida por seu compromisso de oferecer serviço excepcional ao cliente e seu foco em inovação, incluindo experiências a bordo e projetos de sustentabilidade. Como pioneira na indústria da aviação, a Emirates constantemente integra tecnologias avançadas e práticas sustentáveis para aprimorar suas operações e reduzir seu impacto ambiental. A companhia aérea desempenha um papel fundamental no posicionamento de Dubai como um hub de aviação global, além de promover iniciativas de sustentabilidade alinhadas à visão dos Emirados Árabes Unidos de um futuro mais verde.

