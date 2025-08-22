Emirates registra aumento de 30% no consumo de caviar entre passageiros da Primeira Classe Produto é despachado individualmente para cada voo e, para manter a cadeia de frio, são realizadas aproximadamente 165 viagens por dia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/08/2025 - 15h27 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Clientes têm a oportunidade de saborear quantidades ilimitadas dessa iguaria a bordo Divulgação Emirates

Com produções da Pérsia à Polônia, a Emirates serve uma das marcas de caviar mais exclusivas do mercado para seus passageiros da Primeira Classe: a clássica Ossetra. Os clientes têm a oportunidade de saborear quantidades ilimitadas dessa iguaria a bordo, que tem feito sucesso. Ano após ano, a Emirates observa um aumento de mais de 30% no consumo de caviar entre seus passageiros. A rota Dubai-Londres é uma das que possui o nível mais alto de consumo de caviar, seguidos pelos voos Dubai-Paris e Dubai-Sydney, além das rotas para Moscou e Bangcoc.

Para celebrar a natureza requintada da iguaria, a Emirates desenvolveu um ritual exclusivo de serviço de caviar para os passageiros da Primeira Classe. Para garantir que seja sempre uma experiência gastronômica impecável, a Emirates investe significativamente no armazenamento e no serviço correto do alimento, chegando a fornecer um serviço de motorista dedicado para transportar o caviar de e para a aeronave. O caviar é despachado individualmente para cada voo e, para manter a cadeia de frio, são realizadas aproximadamente 165 viagens por dia.

O ritual refinado da Emirates para servir caviar a bordo

O caviar é considerado uma iguaria por vários motivos, incluindo sua raridade e custo, e a experiência sensorial que oferece — um prazer que cativa os conhecedores há séculos. Colhido das ovas do esturjão, cada pequena e brilhante bola contém uma complexidade sutil de sabor: delicado, mas ousado, salgado, mas amanteigado, com uma textura que derrete na língua.

‌



A bordo da Emirates, os passageiros da Primeira Classe são convidados a desfrutar de caviar ilimitado, servido como um ritual luxuoso e cuidadoso que destaca a raridade do alimento. A tripulação de cabine da Emirates primeiro veste luvas brancas imaculadas e coloca uma toalha de mesa de linho fresco na mesa do cliente. Em seguida, uma variedade selecionada de acompanhamentos é colocada sobre a toalha para uma experiência completa com o caviar – torradas melba crocantes, blinis macios, gema de ovo, clara de ovo, cebolinha, cebola branca, creme de leite e limão. A tripulação da Emirates convida o cliente a acompanhar o caviar com uma taça de champanhe Dom Pérignon, que a Emirates tem direitos exclusivos de servir em todo o mundo. As notas complexas de brioche torrado e amêndoa do Dom Pérignon são um contraponto suntuoso aos sabores salgados, de nozes e marinhos do caviar, enquanto a acidez e a mineralidade do champanhe cortam a textura cremosa para formar uma combinação perfeita.

Como é tradição com o caviar fino, os passageiros recebem uma colher de madrepérola pura para que o sabor delicado não seja contaminado pela oxidação dos utensílios de aço inoxidável. Por fim, uma tigela exclusiva da Emirates gravada com caviar é colocada à frente do cliente, e a tampa é cerimonialmente revelada para mostrar o aperitivo cintilante.

‌



Sobre o esturjão

A Emirates serve caviar do peixe Acipenser baerii, comumente conhecido como esturjão siberiano. O caviar do Acipenser baerii é de tamanho médio, variando em cor do cinza escuro ao marrom ou preto, com um sabor suave e limpo, textura delicada e sabor salgado suave. Esta espécie de esturjão é nativa dos principais sistemas fluviais que desaguam no Oceano Ártico, incluindo os rios Ob, Lena e Yenisei, na Sibéria. O esturjão siberiano é selecionado para a produção de caviar devido ao seu crescimento relativamente rápido e adaptabilidade aos ambientes de aquicultura, chegando a atingir 2 metros de comprimento e pesar cerca de 100 kg. Este esturjão amadurece mais rapidamente do que outras espécies, produzindo ovos normalmente entre os 5 e os 7 anos de idade, o que o torna uma escolha popular para a produção de caviar. O Acipenser baerii desempenha um papel vital na indústria moderna do caviar, oferecendo uma alternativa de alta qualidade e mais responsável às ovas de origem selvagem.

‌



Processo de preparação

Como a maior operadora mundial de viagens internacionais em primeira classe, oferecendo 26.800 assentos por semana, a demanda da Emirates por caviar é significativa. Como parte de um processo de produção meticuloso, o caviar é lavado com água, temperado com sal e armazenado em um refrigerador antes de ser entregue ao fornecedor da Emirates. Em Dubai, o caviar é então embalado a vácuo em latas com tampa de aço, pasteurizado, resfriado e armazenado em refrigeradores, antes de ser entregue à Emirates.

Logística e entrega

Em Dubai, o fornecedor entrega o caviar à Emirates Flight Catering Facility (EKFC) em três vezes por semana. Ele chega em veículos especiais que têm uma temperatura controlada abaixo de 5 °C para cada entrega e, quando está pronto para ser carregado na aeronave, é transportado por um motorista da Emirates em um veículo especial, para garantir que seja mantido na temperatura perfeita. Em todos os destinos da Emirates, os fornecedores oficiais de catering também recebem caviar do fornecedor oficial para manter padrões excepcionais em todas as rotas.

O caviar da Emirates está disponível para todos os clientes da Primeira Classe, em todas as rotas globais, como um serviço gratuito.

Sobre a Emirates:A Emirates foi fundada em 1985 e hoje é uma das maiores e mais reconhecidas companhias aéreas internacionais do mundo. Com sede em Dubai, a Emirates opera uma frota moderna com mais de 260 aeronaves, que atendem a mais de 140 destinos em seis continentes. A companhia aérea é reconhecida por seu compromisso de oferecer serviço excepcional ao cliente e seu foco em inovação, incluindo experiências a bordo e projetos de sustentabilidade. Como pioneira na indústria da aviação, a Emirates constantemente integra tecnologias avançadas e práticas sustentáveis para aprimorar suas operações e reduzir seu impacto ambiental. A companhia aérea desempenha um papel fundamental no posicionamento de Dubai como um hub de aviação global, além de promover iniciativas de sustentabilidade alinhadas à visão dos Emirados Árabes Unidos de um futuro mais verde.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.