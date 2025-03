Empresa americana de resgate médico e Airbus assinam acordo para até 15 helicópteros H140 Global Medical Response adquire o novo helicóptero H140, revelado na feira da indústria de elevação vertical VERTICON em Dallas, Texas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/03/2025 - 15h25 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h25 ) twitter

Global Medical Response e Airbus Helicopters: acordo para até 15 helicópteros H140 Divulgação Airbus Helicopters

A Global Medical Response (GMR) e a Airbus Helicopters assinaram um acordo para até 15 helicópteros H140 no setor de serviços médicos de emergência (EMS). A GMR é um dos clientes de lançamento do novo helicóptero H140 que foi revelado na feira da indústria de elevação vertical VERTICON em Dallas, Texas.

A GMR, líder na indústria médica aérea, encomendou 10 H140s, com opções para cinco helicópteros adicionais. Com sede em Lewisville, Texas, a GMR é uma das maiores operadoras de helicópteros Airbus na América do Norte.

“Estamos orgulhosos de oferecer este novo design de helicóptero aos nossos pacientes, cuidadores e clientes”, disse Ted Van Horne, Diretor de Operações da GMR. “Servir como parceiro de lançamento de EMS para o Airbus H140 é apenas mais um exemplo de como a GMR está investindo no futuro do atendimento e inovando continuamente para o bem das comunidades que atendemos. Nas mãos de nossas equipes experientes, o H140 fornecerá um melhor ambiente para o paciente, onde eles continuarão a fornecer cuidados agudos críticos aos pacientes que precisam deles.”

“Este anúncio se baseia em décadas de colaboração entre nossas duas empresas, e estamos animados em apresentar o H140 nos EUA em parceria com uma operadora médica aérea tão renomada”, disse Bruno Even, CEO da Airbus Helicopters. “Estamos confiantes de que o H140 será uma ferramenta inestimável para a equipe da GMR, pois eles fornecem os mais altos níveis de atendimento aos pacientes todos os dias.”

O H140 eleva o nível, na categoria de bimotores leves, para desempenho, custo-benefício e conforto para passageiros e tripulação. É um helicóptero de classe de 3 toneladas que complementa a oferta atual de bimotores leves da Airbus Helicopters para os mercados de serviços médicos de emergência, transporte de passageiros e aviação privada e executiva. A entrada em serviço do helicóptero está planejada para 2028 para o segmento de serviços médicos de emergência.

O H140 apresenta uma ampla gama de inovações, incluindo uma nova lança de cauda em forma de T com um Fenestron otimizado que reduz os níveis de som, um rotor principal sem mancais de cinco lâminas e novos motores Safran potentes. O helicóptero também apresenta um espaço de cabine maior, janelas grandes e layout de cabine otimizado que pode acomodar até seis passageiros confortavelmente. Projetado com acessibilidade em mente, graças às grandes portas de concha e à lança de cauda alta, as capacidades de carga traseira do H140 permitem o uso de diferentes tipos de sistemas de maca, incluindo os de tratamento intensivo e incubadoras de transporte, enquanto suas grandes portas deslizantes facilitam o acesso à cabine.

Este anúncio segue o pedido de 28 helicópteros Airbus da GMR anunciado anteriormente em novembro de 2024. No total, a empresa operará uma frota de quase 200 helicópteros Airbus.

A GMR é líder na indústria médica aérea, com quase 35.000 funcionários oferecendo atendimento médico compassivo e de qualidade nos EUA e ao redor do mundo. Ela opera 380 bases aéreas sob marcas como Air Evac Lifeteam, REACH Air Medical Services, Med-Trans Corporation, AirMed International e Guardian Flight. Mais de 30 helicópteros Airbus foram adicionados à frota da GMR desde 2021.

