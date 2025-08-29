Empresa que oferece cabines privativas de descanso em aeroportos brasileiros completa dez anos Siesta Box chegará a quarta base de operação até o fim deste ano e aposta no modelo de franquias para crescer Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2025 - 15h41 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h41 ) twitter

Cabines privativas de descanso em aeroportos brasileiros Divulgação Siesta Box

A Siesta Box Completa em 2025 dez anos de operação no Brasil. E no ano de seu decênio, a empresa estima concluir 2025 com um acréscimo de 20% no volume total de passageiros comparado com o ano passado, muito puxado pela inclusão de mais dez cabines em Campinas (SP) e pela abertura das operações no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, prevista para o fim deste ano.

Além da nova operação financiada com recursos próprios, a marca estruturou o negócio neste ano para uma expansão estruturada por meio do sistema de franquias.

“Sou nascido e criado no Recife. Por seis anos, trabalhei em uma companhia aérea e via que os clientes e funcionários não tinham um local adequado para descanso temporário. Daí veio a ideia de criar a Siesta. Abri a empresa e operacionalizei a primeira sede aqui no aeroporto do Recife, pois queria testar e validar o modelo de negócios antes de expandir para outras cidades do país. Olho para trás e vejo uma linda trajetória da Siesta ao longo desses dez anos e o futuro guarda boas expectativas com a expansão que prevemos, mantendo qualidade, padronização e a excelência que nos trouxeram até aqui”, destaca Tuca Andrade, sócio-fundador da SiestaBox.

A expansão da Siesta após a inauguração no Recife aconteceu em 2017 com sua base no Aeroporto Internacional de Viracopos e, no ano seguinte, a empresa chegava à Brasília. Em 2019, a marca foi eleita como uma das dez melhores startups do Brasil pela AMCHAM Arena. Na pandemia, a Siesta inovou e implementou um sistema de incidência de raios UV para a limpeza das cabines após o uso, resultando na eliminação de até 99,9% de vírus e bactérias presentes no ambiente. Em 2022, a empresa investiu em automação, com cabines controladas pelo celular do próprio cliente.

