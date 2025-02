Espaço para as pernas faz a diferença e Korean Air é eleita a melhor companhia aérea do mundo para 2025 Classificação foi determinada com base no feedback dos viajantes, avaliações de editores especialistas e consistência para passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/02/2025 - 17h50 (Atualizado em 10/02/2025 - 17h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A melhor companhia aérea do mundo para 2025, de acordo com a Airline.Ratings Laurent Errera / Wikimedia Commons

A Korean Air foi nomeada a Companhia Aérea do Ano de 2025, deixando para trás a detentora anterior do título, a Qatar Airways. Em seu resumo anual das melhores companhias aéreas do mundo, a AirlineRatings.com revelou que a ênfase da Korean Air no conforto do passageiro, especialmente na Classe Econômica, lhe rendeu o primeiro lugar.

A classificação foi determinada com base no feedback dos viajantes, avaliações de editores especialistas, escolha geral de produtos e consistência para passageiros, inovação e pedidos futuros da frota.

De acordo com a publicação de viagens, diferentemente de muitos de seus concorrentes, a companhia manteve distâncias entre assentos líderes do setor de 33–34 polegadas em aeronaves de fuselagem larga. Ela se recusou a reduzir a capacidade de assentos, garantindo uma viagem mais confortável.

‌



“Enquanto muitas companhias aéreas adicionaram um 10º assento por fileira nas aeronaves 777 e reduziram o espaçamento entre assentos na classe econômica para 31 a 32 polegadas (contra 32 a 33 polegadas anteriores), a Korean Air optou por não seguir essa tendência”, disse a CEO da AirlineRatings.com, Sharon Petersen.

A análise também destacou a ampla seleção de entretenimento de bordo da Korean Air, a comida melhorada e as instalações com tudo incluído em seus voos de longa distância.

‌



A classificação da companhia aérea no topo também foi atribuída à sua recente fusão com a Asiana Airlines, a maior consolidação na história da aviação asiática, informa a NDTV.

A Air New Zealand ficou em terceiro lugar, enquanto a Cathay Pacific garantiu o quarto lugar.

‌



As 25 principais companhias aéreas atendem a um conjunto de critérios, incluindo oferecer uma gama completa de serviços e ter assentos na classe econômica com inclinação mínima de 31 polegadas.

Aqui estão as 25 principais companhias aéreas de serviço completo para 2025:

1. Korean Air

2,. Qatar

3. Air New Zealand

4. Cathay Pacific

5. Singapore Airlines

6. Emirates

7. Japan Airlines

8. Qantas

9. Etihad

10. Turkish Airlines

11. EVA Air

12. Fiji Airways

13. Virgin Atlantic

14. ANA

15. Aero Mexico

16. Air Caraibes

17. Thai Airways

18. Starlux

19. Vietnam Airlines

20. Sri Lankan Airlines

21. Air France

22. KLM (observe que a companhia aérea está testando um modelo híbrido em algumas rotas)

23. Air Calin

24. Air Mauritius

25. Garuda Indonesia

As 25 principais companhias aéreas da lista são baseadas em sua qualidade, inovação e satisfação do passageiro. Seja você um passageiro frequente ou esteja planejando sua próxima viagem internacional, escolher uma das principais companhias aéreas garante uma ótima experiência de voo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.