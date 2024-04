Especializada em despesas e viagens corporativas, Paytrack aprimora recursos em plataforma de Travel Evoluções foram feitas com base no feedback dos usuários; reservas de voos, pesquisa por hotéis e viagens de ônibus ganharam novas funcionalidades

A Paytrack, empresa de tecnologia especializada em gestão de despesas e viagens corporativas, lança uma série de melhorias na plataforma dedicada a Travel, com base principalmente no feedback dos usuários. A principal delas é o aprimoramento dos recursos relacionados às viagens de ônibus, modalidade que ganha destaque em um cenário em que as passagens aéreas seguem com preços elevados. "Entendemos que voos nem sempre estão disponíveis para todos os destinos de negócios, ou podem não ser a opção mais econômica", diz Cibeli Oliveira, Product Manager da Paytrack. "Viajar de ônibus é uma alternativa valiosa nesses casos." O cliente da empresa que mais utilizou o rodoviário em 2023, por exemplo, entendeu que essa modalidade era a mais adequada ao seu negócio - e, por meio da plataforma da Paytrack, reservou 30% a mais de viagens de ônibus em relação às viagens de avião.

A previsão para 2024 é que as passagens aéreas sigam com preços mais altos do que no período pré-pandemia. "O aumento dos custos e as pressões sobre os preços nos serviços de viagens são ocasionados principalmente pela alta na demanda, tanto de viagens de negócios quanto de viagens de lazer, combinada a uma dificuldade de restabelecer a oferta a níveis anteriores a 2019", explica Cibeli. "Essa é uma realidade que deve se repetir em 2024, seguindo a tendência dos últimos anos." O preço médio global do bilhete, conforme a pesquisa 2024 Global Business Travel Forecast, da Global Business Travel Association, ainda deverá ter aumento de cerca de 1,8% em 2024, o que se soma aos acréscimos já registrados nos anos anteriores.

Entendendo a relevância das viagens por meio terrestre nesse contexto, a Paytrack aprimorou, dentro da plataforma, a pesquisa por destino, incluindo novos recursos que facilitam a escolha da opção que melhor se encaixa nas necessidades do viajante corporativo; incluiu mais informações sobre os detalhes da viagem; adicionou filtros de busca inteligentes (que permitem buscar a passagem de acordo com terminais de embarque e desembarque, horários de partida e de chegada, etc) e opção de escolha de assentos; aumentou a visibilidade do período de cancelamento; e também ampliou a oferta de passagens e companhias rodoviárias.

"O embarque das passagens compradas pela Paytrack é muito mais prático, e dispensa a necessidade de chegar com grande antecedência ou passar pelo guichê da viação para retirar o bilhete. Basta apresentar o QR Code diretamente ao motorista, simplificando ainda mais a experiência de embarque”, completa Anderson Buzzi, Diretor de Produto e Sucesso do Cliente da Paytrack.

Aprimoramento também na pesquisa por hotéis

Também como parte das melhorias implementadas neste começo de ano, a Paytrack aprimorou as funcionalidades da plataforma de Travel relativas à pesquisa de hotéis: os recursos atualizados incluem novas opções de filtros, uma maior variedade de alternativas de hospedagem, interface simplificada (com detalhes completos sobre check-in e check-out, especificações dos quartos, café da manhã e regras de cancelamento), e conexão à nova API do Google - que potencializa a pesquisa por localidades, permitindo que o viajante escolha hospedagens estrategicamente próximas de seus compromissos.

Entre as atualizações estão ainda a simplificação do agendamento de viagens com vários destinos; a maior visibilidade das políticas de viagem da empresa; e a possibilidade de cadastrar programas de fidelidade durante a jornada de reserva de voos, permitindo que os viajantes acumulem pontos mesmo durante viagens a trabalho. Até o final do primeiro trimestre do ano, a Paytrack prevê também implementar novas funcionalidades relacionadas ao aluguel de veículos, para facilitar ainda mais a experiência do viajante. Saiba mais no link.

Sobre a Paytrack

Especializada em gestão de despesas e viagens corporativas, a Paytrack foi fundada em 2017 e vem crescendo ano a ano de modo expressivo, tendo expandido sua operação nos últimos anos: atualmente, além do software de gestão, a empresa oferece também o serviço de agência para organização de viagens - além de produtos como carteira digital e cartão corporativo. No ano passado, a scale-up realizou em São Paulo (SP) o primeiro Travel & Expense Summit, evento que reuniu especialistas, parceiros e executivos para compartilhar insights, ideias e inovações do mercado de viagens e despesas corporativas - e que vai ganhar uma segunda edição neste ano. Com tecnologia inovadora e prestação de serviços para mais de dois mil clientes nacionais e internacionais, a Paytrack mira se tornar a principal solução do seu segmento na América Latina.