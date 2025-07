Executivo denuncia agressão à funcionária de companhia aérea em Guarulhos Vice-presidente de Clientes do Grupo LATAM Airlines, Paulo Miranda pede prioridade à segurança de funcionários de todas as empresas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/07/2025 - 17h39 (Atualizado em 28/07/2025 - 17h39 ) twitter

Funcionária agredida por passageiro em aeroporto Reprodução rede social

O executivo Paulo Miranda, Vice-presidente de Clientes do Grupo LATAM Airlines, recorreu a uma rede social para denunciar e pedir providências contra a violência a que funcionários de companhias aéreas são submetidos nos aeroportos.

Leia o relato:

Modo Avião — Explicado:hashtag#TolerânciaZero

Hoje volto com outro episódio — desta vez, muito menos bonito e inspirador. Mas nem por isso menos crítico. E Não Pode Continuar Acontecendo.Ontem, no GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo uma de nossas agentes de embarque — Camila G — foi agredida fisicamente por um individuo.

‌



Esta pessoa havia perdido sua conexão devido à neblina e ventos fortes em São Paulo — um atraso causado por condições climáticas totalmente fora do controle de qualquer empresa.

Nossa equipe já havia reacomodado o passageiro no próximo voo disponível. Quando Camila usou o celular para ajudar a traduzir e explicar a situação, ele respondeu com violência. Ela sofreu uma luxação grave em três dedos e precisou ser encaminhada ao posto médico.

‌



Este não é um caso isolado. Só em julho de 2025, já registramos 10 casos em GRU — e temos documentados várias dezenas mais espalhadas pelo Brasil — incluindo:👉 Tapas👉 Empurrões👉 Agressões verbais👉 E agora, mais uma lesão grave. Vamos ser absolutamente claros:

• As equipes de aeroporto seguem protocolos de segurança obrigatórios e procedimentos das companhias aéreas, e não têm autonomia para ignorar ou descumprir regulamentos

‌



• Elas não controlam atrasos, conexões ou o clima

• Elas fazem tudo o que está ao alcance parahashtag#ajudar— e merecem trabalhar com segurança e dignidade. Para Camila, para a Dhyellen Oliveira(que lidera o time de conexões e esteve ao lado da Camila dando apoio), e para todos os membros da equipe em solo de todos aeroportos da rede: Tenho um orgulho imenso de tudo o que vocês fazem. Obrigado. Saibam que estou com vocês.Seguiremos pressionando para que a segurança de todos os colaboradores — de todas as empresas, não só da LATAM Airlines— seja tratada como prioridade absoluta. Isso precisa parar.

A humanidade no transporte começa com a forma como tratamos quem está ali para servir.Não existe justificativa — nenhuma — para agressões físicas ou verbais.É hora de todos — reguladores (ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil), passageiros, companhias aéreas e aeroportos — se comprometerem com uma política de tolerância zero contra abusos, e com a criação de listas de restrição (“no fly list”) para passageiros violentos.Esse tipo de comportamento não tem lugar em voo algum, em parte alguma, em nenhuma empresa.

É um problema que atinge toda a indústria — e que exige uma resposta coletiva, urgente e firme.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.