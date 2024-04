Fernando de Noronha se consolida como um dos destinos mais procurados na Azul Viagens

Alto contraste

Azul Viagens: crescimento de 74% em reservas para Fernando de Noronha

Fernando de Noronha, um dos destinos mais paradisíacos do Brasil, acaba de se consolidar como um dos produtos mais procurados na Azul Viagens. A operadora de Turismo da Azul registrou um crescimento de 74,2% em reservas efetuadas para a ilha, em comparação entre 2022 e 2023. Em vendas realizadas pelas mais de 100 lojas da empresa espalhadas pelo país, o aumento é ainda maior, atingindo a marca de 420%.

Segundo Giulliana Mesquita, gerente sênior de Produtos da Azul Viagens, Fernando de Noronha já era um destino bastante procurado por sua beleza natural ímpar, mas alguns reconhecimentos oficiais deixaram a ilha ainda mais conhecida internacionalmente e procurada pelos Clientes da Azul. “No início do ano, por exemplo, a Praia do Sancho, uma das principais de Noronha, foi consagrada como a mais bonita do mundo pelo TripAdvisor. Isso fortaleceu a imagem de destino paradisíaco e ampliou a nossa demanda. Ficamos orgulhosos de poder oferecer pacotes que tornam a viagem para a ilha inesquecível”, conta.

Graças ao bom relacionamento que mantém com parceiros locais, a operadora conta com uma gama diversa de pacotes que incluem aéreo e hotel em grandes capitais, com voos partindo dos mais movimentados e importantes aeroportos do país para Fernando de Noronha, com uma conexão em Recife, o hub principal da Azul no Nordeste.

Não só isso. No site da Azul Viagens, é possível encontrar diversos serviços para upgrade nos pacotes, como passeios de barco, programas de batismo de mergulho e mergulho em águas profundas e o famoso Ilha Tour, um passeio completo que dura o dia todo e passa por pontos turísticos de Fernando de Noronha, como Baía do Sancho, dos Porcos, Cacimba do Padre, Sueste e Praia do Leão.

“Além das belezas naturais e da cultura local, regada à receptividade a todos os turistas, Noronha também conta com uma ampla gama de restaurantes, opções de lazer e pontos turísticos, como o Forte Noronha, que encanta Clientes de todas as idades”, completou Giulliana.

Sobre a Azul Viagens

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. Com forte presença no Brasil, oferece grande variedade de roteiros turísticos e seus pacotes contam com a grande capilaridade da malha aérea da Azul: são mais de 160 destinos entre domésticos e internacionais. Atualmente, a Azul Viagens detém mais de 100 lojas distribuídas pelo Brasil e no exterior, em cidades como: Campinas (Shopping Dom Pedro e Campinas Shopping), Jundiaí Sorocaba, Piracicaba, Santa Bárbara d ́Oeste, Hortolândia, Limeira, Indaiatuba, São José do Rio Preto e São Paulo (Shopping Eldorado, Shopping Tamboré e Ibirapuera), além de contar com representantes em todo o Brasil. Seguindo as premissas da Azul de baixo custo e alta qualidade de serviços, a operadora oferece preços bastante atrativos e atua nos principais destinos turísticos do Brasil e do Mundo. A Azul Viagens também oferece mais de 140 mil hotéis em todo o mundo, e conta com a oferta exclusiva de pacotes para Fort Lauderdale/Miami e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa, em Portugal, e Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai. A operadora também é parceira seleta da Disney, Universal e Seaworld, além de outros parques na Flórida, oferecendo a seus Clientes pacotes completos com hospedagem, ingressos e alimentação para estes destinos.