Ferramenta de IA idealizada pela Motiva otimiza em 90% o processo de credenciamento aeroportuário Em apenas três meses de uso da solução inovadora no setor aeroportuário nacional, o tempo de aprovação passou de 52 para 24 horas Luiz Fara Monteiro 18/08/2025 - 10h43 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h43 )

Credenciamentos em aeroportos: IA Motiva Aeroportos

Uma tecnologia desenvolvida pela Motiva Aeroportos tem acelerado o processo de credenciamento em terminais sob sua gestão. Em apenas três meses de operação, a ferramenta baseada em Inteligência Artificial (IA) aumentou a precisão das análises para 90% e reduziu o tempo de aprovação de 52 para 24 horas.

De qualquer pessoa que precise acessar as áreas restritas dos aeroportos.

Aeroportos recebem um volume muito grande de solicitações de pessoas e, como são áreas restritas, é necessário realizar o credenciamento com envio de várias documentações. Antes do uso dessa ferramenta de IA, os colaboradores que trabalhavam nesse setor precisavam conferir as informações uma a uma, o que demandava muito tempo. Tanto que as liberações demoravam para serem feitas, principalmente quando havia inconsistências nas informações prestadas pelos demandantes.

Agora com o uso da tecnologia, após inserir todas as documentações na plataforma, a IA já acusa se há necessidade de alguma correção, a própria pessoa solicitante já faz esse ajuste ou anexa o documento correto e, feito isso, envia para aprovação final do time.

‌



O processo de credenciamento é regulamentado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e demanda o envio de diversos documentos e formulários, que devem ser minuciosamente conferidos por uma equipe especializada. A nova solução automatiza parte desse trabalho. Antes que os dados cheguem aos analistas humanos, o sistema verifica se há inconsistências e orienta o requerente a fazer correções, caso necessário.

“É um processo que exige atenção e cautela, mas identificamos possibilidades de otimização de tempo e recursos humanos com apoio da Inteligência Artificial. Nosso time desenvolveu um estudo de usabilidade da ferramenta e propôs à ANAC. A aceitação foi positiva e hoje colhemos os frutos”, afirma Andreza Boriollo, coordenadora de Credenciamento Aeroportuário da Motiva, que liderou a implementação do procedimento.

‌



Com a automatização, a equipe passou a se dedicar a atividades mais estratégicas e a oferecer suporte personalizado aos usuários. “Deixamos de ser um setor apenas operacional. Remodelamos o atendimento, priorizando casos urgentes e atuando também como consultores quando necessário”, destaca Andreza.

A ANAC reconheceu a iniciativa via discussões em fóruns como o BASeT, Grupo Brasileiro de Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita (Brazilian Aviation Security Team). Com boa aceitação e alinhamento regulatório, a solução, que foi desenvolvida por seis profissionais das áreas de processos aeroportuários e tecnologia da informação da Motiva Aeroportos, tem potencial para ser replicada em outros terminais do país.

‌



