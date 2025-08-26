Fluído hidráulico contaminado congelou trem de pouso e derrubou caça americano no Alasca Formação de gelo no F-35 fez com que o computador atuasse como se o jato estivesse no solo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2025 - 20h15 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h15 ) twitter

Caça F-35A: contaminação em fluído hidráulico causou queda no Alasca Reprodução vídeo redes sociais

O acúmulo de gelo no trem de pouso de um F-35A da Força Aérea dos Estados Unidos devido à contaminação do fluido hidráulico com água foi a causa raiz de um acidente na Base Aérea de Eielson, no Alasca, em 28 de janeiro, de acordo com um relatório divulgado recentemente. O acidente também destaca um modo automatizado de operação em solo nos aviônicos do F-35, que determinou erroneamente que o jato havia pousado enquanto ainda estava no ar devido ao impacto do gelo nos suportes do trem de pouso.

USAF released yesterday the report on the January 28th F-35 crash in Alaska (US), pointing to ice contamination affecting the aircraft´s sensors, causing an irrecoverable loss of control. Pilot ejected safely from the occurrence. More info on the comments ⬇️ pic.twitter.com/4heXXZyjKT — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) August 26, 2025

A Força Aérea do Pacífico (PACAF) divulgou ontem um relatório não confidencial sobre o acidente. Um vídeo, publicado em redes sociais, mostrando o F-35A caindo verticalmente no solo e, em seguida, explodindo em uma bola de fogo, viralizou rapidamente na época. O piloto, designado para a 354ª Ala de Caça de Eielson, conseguiu ejetar e sofreu ferimentos leves. De acordo com o TWZ, a aeronave teve perda total, e o acidente custou à Força Aérea aproximadamente US$ 196,5 milhões, ou seja, um pouco mais de R$ 1 bilhão.

“Após a decolagem inicial, o trem de pouso dianteiro (no relatório indicado pela sigla NLG - Nose Landing Gear) da aeronave acidentada não retraiu corretamente devido ao fluido hidráulico contaminado com água que congelou, impedindo a extensão total do suporte e resultando na inclinação do NLG para a esquerda.

Após a execução das listas de verificação iniciais, o NLG ainda estava virado aproximadamente 17 graus para a esquerda”, explica o resumo executivo do relatório. “O piloto acidentado iniciou uma teleconferência com os engenheiros da Lockheed Martin por meio do supervisor de voo de plantão.

‌



“O piloto realizou dois pousos de toque e arremetida na tentativa de recentralizar a roda do trem de pouso frontal. Embora ambas as tentativas tenham falhado em centralizar a roda do NLG, o suporte do trem de pouso principal direito e, em seguida, o suporte do MLG esquerdo não se estenderam totalmente após a decolagem devido à formação de gelo em seu interior”, continua. “Após o segundo toque e arremetida, todos os sensores válidos indicaram que o jato estava no solo. No entanto, como estava em pleno voo, o MA ficou incontrolável. O piloto ejetou com sucesso e os socorristas chegaram ao local em um minuto.”

O relatório observa separadamente que o F-35 voou para cima após a ejeção do piloto e atingiu uma altitude de 3.205 pés (975 metros)ao nível médio do mar (MSL), ou 2.665 pés (815 metros) acima do nível do solo (AGL), antes de estolar e cair de volta à Terra. Isso ajuda a explicar a descida vertical vista no vídeo viral. O relatório afirma que a aeronave já estava inclinada de 30 a 40 graus para cima e em uma inclinação de 38 graus para a esquerda quando o piloto efetuou o soco.

‌



“O presidente do conselho de investigação de acidentes (AIB) concluiu, com base na preponderância das evidências, que a causa do acidente foi fluido hidráulico contaminado por água congelada nos amortecedores NLG e MLG. O gelo impediu a extensão total dos amortecedores, o que levou os sensores do WoW a declarar que o MA estava no solo durante o voo”, acrescenta o relatório. “Além disso, o presidente do AIB concluiu, com base na preponderância das evidências, que a tomada de decisões da tripulação, incluindo aquelas na teleconferência de bordo, a falta de supervisão do programa de Materiais Perigosos e a falta de adesão aos procedimentos de manutenção hidráulica foram fatores substancialmente contribuintes.”

‌



