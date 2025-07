Fornecedora de TI do setor de transporte aéreo, SITA alcança US$ 1,6 bilhão de receita em 2024 Empresa cresce de 8,3% e enfatiza o empoderamento dos clientes por meio da transformação digital Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 18h18 ) twitter

David Lavorel, CEO da SITA

Com os gastos globais em TI no transporte aéreo disparando para cerca de US$ 37 bilhões em 2024, a corrida pela modernização está acelerada. À medida que a infraestrutura sofre com o aumento do número de passageiros, o foco está firmemente voltado para sistemas mais inteligentes, viagens sem interrupções e operações sustentáveis.

Ao anunciar os resultados da SITA na Assembléia Geral Anual da empresa, o CEO da SITA, David Lavorel, destaca: “Com o tráfego aéreo previsto para crescer 7% entre 2025 e 2027, a infraestrutura permanecerá sobrecarregada. Ao mesmo tempo, os viajantes esperam mais conforto do que nunca, além da pressão regulatória cada vez mais intensa. No entanto, as oportunidades para melhorar por meio da transformação são vastas. Nosso papel é fornecer a tecnologia de viagem que o setor necessita para alcançar novos níveis de eficiência no fluxo de passageiros, movimentação de aeronaves e fluidez das operações.”

O crescimento de 8,3% na receita da SITA, alcançando US$ 1,6 bilhão em 2024, é impulsionado pelo sólido desempenho nos negócios de aeroportos, fronteiras e aeronaves em todas as quatro regiões geográficas. Aquisições estratégicas e inovações de produtos contribuíram para esse impulso, permitindo que os clientes realizem transformações rápidas e operem com maior agilidade. O recém-lançado Relatório de Impacto do Grupo SITA 2024 mostra como a empresa está ajudando aeroportos, companhias aéreas e governos no fornecimento de tecnologias inteligentes e baseadas em dados para manter o fluxo de passageiros, bagagens e operações de forma otimizada e sustentável.

Um marco importante no ano foi a aquisição da Materna IPS pela SITA, ampliando sua capacidade de oferecer viagens rápidas e self-service aos passageiros por meio do portfólio de processamento de usuários mais avançado do setor. A SITA também adquiriu a ASISTIM, adicionando serviços centralizados de controle de operações aéreas, e lançou o SmartSea, levando a expertise da companhia em tecnologia de viagens para cruzeiros e trens. Além disso, a empresa recentemente adquiriu a CCM, especialista italiana em design de aeroportos, para criar espaços de viagem preparados para o futuro, planejando o fluxo ideal de passageiros e o manuseio de bagagens nos estágios iniciais do projeto de aeroportos e terminais.

‌



No que diz respeito à sustentabilidade, mais de 40 companhias aéreas já utilizam o SITA OptiFlight® ou outros produtos que contribuem para reduzir as emissões de carbono, economizando coletivamente cerca de 308.000 toneladas de CO₂ em 2024 – o suficiente para voar uma aeronave comercial ao redor do mundo mais de 1.000 vezes. Adicionalmente, a grande adoção de soluções da SITA como Eco Mission, Total Optimizer e eWAS, que apoiam o compliance, a redução de emissões, a eficiência de combustível e a tomada de decisões baseadas em dados, é uma prova de que a indústria está tomando medidas positivas nessas áreas críticas.

No que diz respeito aos esforços da SITA para alcançar operações sustentáveis, uma nova e ambiciosa estratégia de sustentabilidade centrada em quatro pilares principais: reduzir o impacto climático, apoiar os colaboradores, melhorar as práticas comerciais e fornecer produtos que tenham um impacto positivo na jornada do setor para atingir a neutralidade de carbono até 2050. Como parte de sua meta, a empresa também se comprometeu a reduzir suas próprias emissões a zero até 2050, diminuindo sua pegada de carbono em 4,2% ao ano.

‌



“Nossos clientes nos dizem que precisam de flexibilidade, rapidez e visibilidade – tudo isso enquanto precisam fazer mais com menos”, ressalta Lavorel. “Transformar viagens e transportes significa ter a tecnologia certa para otimizar jornadas e operações, ao mesmo tempo em que reduz as emissões de carbono. Esse é o motivo que estamos investindo em IA, dados, aplicativos, nuvem e identidades digitais, além de estarmos inovando em conjunto com os parceiros para construir viagens mais inteligentes e sustentáveis de ponta a ponta“, acrescenta o executivo.

A transformação contínua da empresa, como organização, também desempenhou um papel fundamental para impulsionar esse ritmo. Em 2024, a SITA simplificou a entrega, digitalizou modelos de serviço e adicionou novas habilidades e competências essenciais para a inovação que o setor precisa. Com IA, nuvem, aplicativos, identificação digital e dados em tempo real, a companhia possui blocos de construção ágeis que ajudam aeroportos e companhias aéreas a se adaptarem rapidamente, operarem com eficiência e oferecerem viagens fluidas. Ao fortalecer seu mecanismo tecnológico e investir em equipes e ferramentas de alto desempenho, a SITA está construindo a base para oferecer a próxima geração de tecnologia de viagens em grande escala.

‌



Para ver como essas mudanças já estão moldando o futuro e como o setor está respondendo, explore o Relatório de Impacto 2024 do Grupo SITA, que aborda a relação entre receita e impacto no mundo real.

Sobre a SITA

A SITA é uma fornecedora de TI do setor de transporte aéreo, oferecendo soluções para companhias aéreas, aeroportos, aeronaves e governos. Nossa tecnologia possibilita viagens aéreas mais fluidas, seguras e sustentáveis.

Com cerca de 2.500 clientes, as soluções da SITA impulsionam a eficiência operacional em mais de 1.000 aeroportos, além de cumprir a promessa de viabilizar 17 mil aeronaves conectadas em todo o mundo. A SITA também fornece soluções de tecnologia que ajudam mais de 70 órgãos governamentais a encontrar equilíbrio entre fronteiras seguras e viagens otimizadas. Nossa rede de comunicações conecta todos os cantos do globo e abrange 45% da troca de dados do setor da aviação.

Em 2023, a iniciativa Science Based Targets (SBTi) aprovou nossas metas de redução de emissões de curto e longo prazo. Essas normas, fundamentadas na ciência, são essenciais para orientar nossas ações climáticas, com o objetivo de reduzir efetivamente as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, estamos desenvolvendo soluções para ajudar a indústria a atingir seus compromissos de redução de carbono, incluindo a redução do consumo de combustível e maior eficiência operacional.

A SITA é 100% de propriedade da indústria de aviação e totalmente impulsionada por suas necessidades. É uma das empresas com maior diversidade internacional, prestando serviços em mais de 200 países e territórios.

