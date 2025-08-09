GOL anuncia novo destino de Araguaína (TO), com voos diretos para Palmas As operações acontecerão em três frequências semanais de ida e volta, com continuidade de Palmas para Brasília - e conexões Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/08/2025 - 18h53 (Atualizado em 09/08/2025 - 18h53 ) twitter

Voos diretos para Palmas a partir de 22 de outubro Divulgação GOL Linhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas, companhia mais pontual do Brasil, anuncia seu mais novo destino regional, Araguaína (AUX), cidade localizada ao norte de Tocantins, com inauguração prevista para 22 de outubro de 2025. A partir desta data, a empresa operará 3 frequências semanais sem escalas entre Araguaína e a capital do Estado, Palmas (PMW), onde a Companhia já mantém sua base principal, prosseguindo com a mesma aeronave até a capital federal, Brasília (BSB).

Às segundas, quintas e sábados, o voo G3 2167 da GOL partirá de Araguaína às 2h45, pousando em Palmas às 3h45. A volta, desde Palmas, acontecerá no período noturno com o voo G3 2166, às 23h55 das quartas, sextas e domingos, com aterrissagem em Araguaína à 0h50 do dia seguinte.

Segunda maior cidade de Tocantins (TO), reconhecida pela força da agropecuária, do comércio e dos serviços, Araguaína exerce influência não apenas no norte de TO, mas também em estados vizinhos, como no leste do Pará (PA) e no oeste do Maranhão (MA). É, ainda, uma região que recebe muitos visitantes e moradores provenientes do Sul, Sudeste e Centro Oeste do País. Esse público vasto poderá utilizar os novos serviços da GOL no Aeroporto de Araguaína, com voos para Palmas e de lá para Brasília - e vice-versa.

A partir de Brasília, são 33 conexões nacionais e internacionais disponibilizadas pela Companhia. Entre os destaques, voos diretos para capitais e cidades do Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro Oeste, como São Paulo, Curitiba, Salvador, Goiânia, Cuiabá e Fortaleza.

‌



Aos Clientes de todo o Brasil, a inauguração da base da GOL em Araguaína encurtará distâncias àqueles que viajam a lazer e pretendem descobrir os encantos do norte do Tocantins, com natureza privilegiada, rios, cachoeiras (como a Véu de Noiva) e balneários - a maioria das cidades com atrativos naturais e turísticos se encontra entre os rios Araguaia e Tocantins. Nos estados limítrofes, há outros chamarizes, como a Chapada das Mesas, no Maranhão, acessível a partir do Aeroporto de Araguaína.

Os voos entre Araguaína (AUX) e Palmas (PMW) serão operados com as modernas aeronaves Boeing 737 da GOL, com capacidade para até 186 passageiros. Os bilhetes já estão disponíveis nos canais da GOL - site e app - e Smiles.

‌



O que dizem as autoridades e o executivo da GOL:

“Essa é uma notícia muito aguardada por todos nós. Araguaína é uma cidade estratégica, com uma economia forte e com grande influência para o Tocantins. Ter voos regulares saindo de lá, com conexão direta para Palmas e Brasília, significa mais desenvolvimento, mais oportunidades e mais qualidade de vida para a população da região norte do Estado. Agradeço à GOL por enxergar esse potencial, e podem ter certeza: o Governo do Tocantins vai continuar trabalhando para ampliar a conectividade do nosso Estado”, destaca Wanderlei Barbosa, governador do Tocantins.

‌



“Araguaína está mais uma vez recebendo o reconhecimento que tanto merece - esse é o voo da esperança, da mobilidade, das novas possibilidades. Foram anos de investimentos em equipamentos de navegação para aproximação de precisão, implantação de estação para telecomunicações, além de um rigoroso trabalho de infraestrutura com ampliação da pista e novo sistema de drenagem, seguindo as exigências do Governo Federal para que pudéssemos receber aeronaves maiores. Essa conexão aérea irá aproximar famílias, abrir portas para negócios, impulsionar o turismo e encurtar distâncias”, reforça Wagner Rodrigues, prefeito de Araguaína.

“A GOL continuamente investe na expansão regional, e é um imenso orgulho para a Companhia anunciar a abertura de sua segunda base no estado de Tocantins, em Araguaína. Sua localização estratégica, a pujança do agronegócio local e as relações econômicas, culturais e sociais que Araguaína mantém com o Sul, Sudeste e Centro Oeste só contribuirão para que mais brasileiros cheguem à região, para negócios e turismo, com rapidez e comodidade”, diz Rafael Araujo, diretor executivo de Planejamento da GOL.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.