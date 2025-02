GOL é a companhia aérea mais pontual da América Latina durante a alta temporada de janeiro Dados da Cirium, plataforma global de análise de informações aeronáuticas, confirmam liderança da GOL no Brasil e como a low cost mais pontual do mundo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/02/2025 - 15h54 (Atualizado em 11/02/2025 - 15h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GOL: low cost mais pontual do mundo Vinicius Magalhaes

A GOL Linhas Aéreas foi a Companhia Aérea mais pontual da América Latina no último mês de janeiro e confirmou a performance de destaque que já a havia consagrado em 2024 como a mais pontual do Brasil. A GOL terminou o primeiro mês de 2025 com 89,77% de todos os seus voos com chegada (On-Time Performance) em até 15 minutos do horário previsto. Os números são da Cirium, plataforma global reconhecida pela consolidação de dados aeronáuticos.

Em relação às decolagens, a GOL alcançou mais de 90% na pontualidade para o mês de janeiro, um resultado expressivo dada a conhecida complexidade da operação durante a alta temporada de verão, seja pela maior ocupação das aeronaves, com mais passageiros voando, seja pelos desafios de meteorologia, com as chuvas típicas para esta época do ano que podem impactar as operações aeroportuárias.

Além de referência em pontualidade, a GOL também foi destaque pela regularidade dos seus voos, com baixo número de voos cancelados. A Companhia teve em janeiro um índice de regularidade de 99,5%, sendo a que menos cancelou voos, o que valoriza ainda mais os índices de pontualidade obtidos.

‌



O reconhecimento é espelho ainda da consistência da GOL nos últimos meses. Em 2024, a Companhia liderou a pontualidade por sete meses consecutivos - março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro – e terminou o ano como líder neste indicador no Brasil. Ainda em 2024, seu desempenho foi destaque globalmente, sendo a segunda low cost mais pontual do mundo. Em janeiro de 2025, a GOL foi a low-cost mais pontual do mundo, de acordo com a Cirium.

“Este reconhecimento reflete o nosso compromisso com a excelência operacional e a satisfação dos nossos Clientes. Serve também como combustível para mantermos nossa consistência nos índices de pontualidade e para de valorizar os esforços de todos os envolvidos para chegarmos até aqui”, disse Albert Pérez, vice-presidente de Operações da GOL.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.