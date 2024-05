Novo estudo para o Aeroporto de Fernando de Noronha integra eficiência construtiva, leveza e sustentabilidade

Alto contraste

Novo estudo para o Aeroporto de Fernando de Noronha (BACCO Arquitetos)

A Bacco Arquitetos e Triptyque Architecture realizaram um estudo para a expansão do terminal de passageiros do aeroporto de Fernando de Noronha (PE), concebida para integrar-se harmoniosamente ao terminal existente, abraçando-o nos quatro quadrantes.‌‍ Diante da localização remota da ilha, os escritórios optaram por uma abordagem de construção industrializada, facilitando o transporte da estrutura por barcos até o pequeno píer de atracação e, posteriormente, para o canteiro de obras. A base do projeto foi definida pelo uso de uma estrutura em madeira laminada colada (MLC), permitindo que as operações do aeroporto continuassem sem interrupções durante as fases de construção.‌‍ A escolha por este material proporcionou não apenas a leveza necessária para grandes beirais, mas também criou espaços sombreados e acolhedores, ideais para o clima praiano, com a incorporação de cafés, totens de check-in eletrônicos e áreas de espera confortáveis, cercadas por vegetação exuberante.‌‍ O novo terminal de passageiros reflete a essência única de Fernando de Noronha, oferecendo uma grande varanda com serviços, envolta pela beleza natural da ilha. No entanto, apesar da qualidade do estudo, o cliente optou por não o utilizar na expansão do aeroporto.‌‍ Sobre a BACCO Arquitetos A Bacco Arquitetos é uma empresa pluridisciplinar com mais de 30 anos de mercado, que sempre procurou aliar o lado empresarial com o do escritório “ateliê” de arquitetura e urbanismo, onde as discussões e a reflexão norteiam a concepção do espaço.‌‍ Atua com uma gama diversificada de projetos, variando de Centros Logísticos a Edifícios Institucionais, de Planos Diretores a Edifícios Residenciais e Industriais. Entre eles, traz em seu portfólio dois importantes aeroportos construídos (Aeroporto Internacional de Vitória e Aeroporto Internacional de Belo Horizonte), sendo responsável pela concepção de outros quatro projetos de aeroportos internacionais.‌‍ Trabalha como um núcleo de desenvolvimento, coordenação e controle de qualidade de projetos, além de efetivar parcerias com equipes qualificadas para a prestação de serviços.‌‍ As obras da Bacco Arquitetos receberam publicações em diversas revistas especializadas, além de dois projetos que fazem parte do acervo permanente do Centre Georges Pompidou em Paris: as Estações de Transferência do sistema de corredores de ônibus da cidade de São Paulo e o Residencial Pedro Facchini, da Cohab.

Sobre a Triptyque Architecture A Triptyque é um escritório franco-brasileiro de arquitetura e urbanismo conhecido pela sua abordagem naturalista e racionalista. É liderado por Guillaume Sibaud e Olivier Raffaëlli, sócios-fundadores, formados na Escola de Arquitetura Paris La Seine e no Instituto de Urbanismo de Paris. ‌‍ Impulsionados pelo mesmo interesse pelas metrópoles contemporâneas e pelo desejo de se confrontarem com outras realidades, fundaram o escritório Triptyque em São Paulo em 2000 e em Paris em 2008. Em mais de duas décadas de história, Triptyque vem desenvolvendo, na América Latina e Europa, projetos públicos e privados de arquitetura, urbanismo e interiores em vários campos tais como residencial, corporativo, educação, hospitalidade, saúde e pesquisa. Além disso, o escritório é também presente em várias exposições e bienais. As maquetes de alguns dos seus projetos foram incluídas em colecções de museus, tais como as do Centre Pompidou, em Paris, e do Museu Guggenheim, em Nova Iorque. Receberam inúmeros prêmios internacionais e tem sido publicado por editoras de vários países.









