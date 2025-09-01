Grupo GOL passa a oferecer pacotes de viagens que reúnem voos, hotéis e serviços em um único fluxo de compra Novidade permite acumular ou resgatar milhas Smiles, além de personalizar cada viagem de acordo com as necessidades do cliente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/09/2025 - 16h44 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GOL: pacotes de viagens que rendem milhas Smiles Vinicius Magalhães

O Grupo GOL passa a oferecer pacotes de viagens que reúnem voos, hotéis e serviços em um único fluxo de compra, já disponíveis nos sites da GOL e da Smiles. A novidade permite acumular ou resgatar milhas Smiles, além de personalizar cada viagem de acordo com as necessidades do cliente.

Com mais de 1,5 milhão de opções de hospedagem no Brasil e no exterior, integradas à malha aérea da GOL e de companhias parceiras, os pacotes oferecem praticidade, flexibilidade e preços competitivos, incluindo parcelamento em até 10 vezes sem juros. Clientes Clube Smiles e da categoria Diamante têm benefícios adicionais, como o acúmulo de até 3 milhas por real gasto.

No paralelo, também fizemos um levantamento que mostra que os clientes estão em busca de pacotes para atrações brasileiras - dos top 5 cidades mais buscadas, quatro são nacionais. Maceió lidera a lista de destinos mais acessados, seguido por Rio de Janeiro. Na sequência um destino internacional: Buenos Aires, seguida por Porto Alegre e Natal.

Para a conversão da compra de pacotes, o comportamento foi similar: Maceió continua na preferência, enquanto Orlando, nos Estados Unidos, aparece em quarto lugar nos pacotes mais vendidos.

‌



Para essa novidade, o grupo está com ofertas com parcelas de até R$ 100, com café da manhã incluso.

Belo Horizonte (MG): aéreo + hotel + café da manhã, a partir de 10x de R$ 75,60

‌



Vitória (ES): aéreo + hotel + café da manhã, a partir de 10x de R$ 78,00

Rio de Janeiro (RJ): aéreo + hotel + café da manhã, a partir de 10x de R$ 91,00

‌



Porto Seguro (BA): aéreo + hotel + café da manhã, a partir de 10x de R$ 126,00

Natal (RN): aéreo + hotel + café da manhã, a partir de 10x de R$ 168,00

Orlando (EUA): aéreo + hotel + café da manhã, com 7 noites de hospedagem, a partir de 10x de R$ 404,00

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.