Grupo GOL passa a oferecer pacotes de viagens que reúnem voos, hotéis e serviços em um único fluxo de compra
Novidade permite acumular ou resgatar milhas Smiles, além de personalizar cada viagem de acordo com as necessidades do cliente
O Grupo GOL passa a oferecer pacotes de viagens que reúnem voos, hotéis e serviços em um único fluxo de compra, já disponíveis nos sites da GOL e da Smiles. A novidade permite acumular ou resgatar milhas Smiles, além de personalizar cada viagem de acordo com as necessidades do cliente.
Com mais de 1,5 milhão de opções de hospedagem no Brasil e no exterior, integradas à malha aérea da GOL e de companhias parceiras, os pacotes oferecem praticidade, flexibilidade e preços competitivos, incluindo parcelamento em até 10 vezes sem juros. Clientes Clube Smiles e da categoria Diamante têm benefícios adicionais, como o acúmulo de até 3 milhas por real gasto.
No paralelo, também fizemos um levantamento que mostra que os clientes estão em busca de pacotes para atrações brasileiras - dos top 5 cidades mais buscadas, quatro são nacionais. Maceió lidera a lista de destinos mais acessados, seguido por Rio de Janeiro. Na sequência um destino internacional: Buenos Aires, seguida por Porto Alegre e Natal.
Para a conversão da compra de pacotes, o comportamento foi similar: Maceió continua na preferência, enquanto Orlando, nos Estados Unidos, aparece em quarto lugar nos pacotes mais vendidos.
Para essa novidade, o grupo está com ofertas com parcelas de até R$ 100, com café da manhã incluso.
Belo Horizonte (MG): aéreo + hotel + café da manhã, a partir de 10x de R$ 75,60
Vitória (ES): aéreo + hotel + café da manhã, a partir de 10x de R$ 78,00
Rio de Janeiro (RJ): aéreo + hotel + café da manhã, a partir de 10x de R$ 91,00
Porto Seguro (BA): aéreo + hotel + café da manhã, a partir de 10x de R$ 126,00
Natal (RN): aéreo + hotel + café da manhã, a partir de 10x de R$ 168,00
Orlando (EUA): aéreo + hotel + café da manhã, com 7 noites de hospedagem, a partir de 10x de R$ 404,00
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp