Influencer perde voo, chora e culpa Chat GPT por perrengue em viagem Viagem dos sonhos de casal de influenciadores para Porto Rico se transforma em pesadelo após confiarem no ChatGPT para obter informações sobre vistos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/08/2025 - 14h20 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A influenciadora Mery Caldass e seu parceiro perderam o voo para Porto Rico após confiarem no ChatGPT sobre a necessidade de visto.

O chatbot informou que não era necessário visto, mas eles precisavam do ESTA para entrar no país.

Mery, muito emocionada, gravou um vídeo culpando o ChatGPT pela confusão, chamando-o de "canalha".

Após o incidente, o casal conseguiu seguir com a viagem e publicou fotos de Porto Rico no dia seguinte. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Influencer chora e culpa Chat GPT por informação errada sobre visto de viagem Reprodução vídeo

Malas prontas e a viagem dos sonhos de um jovem casal de influenciadores espanhóis parecia estar no início. O destino, a ensolarada Porto Rico. Só que a aventura já começou com um baita pesadelo. A influenciadora espanhola Mery Caldass e seu parceiro confiaram em uma informação furada do famoso e revolucionário (?) ChatGPT.

O chatbot de IA informou de maneira incompleta que eles não precisavam de visto, fazendo com que perdessem o voo. Embora não precisassem de visto, o acesso ao país requeria a emissão de um Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem, o “ESTA” (Electronic System for Travel Authorization). O episódio destaca os riscos de se confiar totalmente na IA sem verificar os fatos.

@merycaldass si hay una revolución de las IAs voy a ser la primera 4niquil-hada🧚‍♀️ ♬ sonido original - Mery Caldass

“Olha, eu sempre pesquiso bastante, mas perguntei ao ChatGPT e eles disseram que não”, explica Caldass no vídeo, falando entre lágrimas, referindo-se à necessidade de visto para o casal visitar Porto Rico. No vídeo publicado em uma rede social, Mery pode ser vista soluçando, com lágrimas escorrendo, e explicando frustrada: “Eu sempre pesquiso bastante, mas perguntei ao ChatGPT e eles disseram que não precisava de visto.”

No entanto, se tivessem verificado os sites oficiais do governo, teriam descoberto que, embora os cidadãos espanhóis não precisem de visto, eles precisam do ESTA (Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem). Mas o casal, infelizmente, confiou na Inteligência Artificial (IA) para planejar suas férias sem verificar os fatos. Para dar um toque cômico ao seu colapso, Caldass acusou o ChatGPT de guardar rancor.

‌



“Não confio mais naquele, porque às vezes o insulto. Chamo-o de canalha, você é um inútil, mas me informe bem... essa é a vingança dele.”

O clipe incendiou a internet. Enquanto alguns usuários aplaudiram sua capacidade de encontrar humor em meio à devastação, outros foram menos complacentes. “Bem, seleção natural, eu acho”, escreveu um comentarista nada impressionado. “Se você vai fazer uma viagem transoceânica e coloca todos os seus conselhos no ChatGPT, pouca coisa aconteceu com você.”

‌



Apesar do dissabor, a viagem aconteceu. No dia seguinte, a influenciadora publicou posts já direto de Porto Rico.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.