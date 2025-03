JetSMART chega ao Nordeste com voo direto de Recife para Buenos Aires, somando nove rotas no Brasil Para este lançamento, a companhia aérea anuncia oferta de passagens com tarifas a partir de R$ 696 mais taxas de R$ 100, totalizando R$ 796 por trecho, mais taxas inclusas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/03/2025 - 17h23 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h23 ) twitter

jetSmart: voo direto de Recife para Buenos Aires Divulgação

A JetSMART, companhia aérea de ultrabaixo custo premiada três vezes como a mais nova frota da América do Sul, lançou um voo direto de Recife, no estado de Pernambuco, para Buenos Aires, capital da Argentina. As vendas da nova rota começam hoje (18) com operações a partir de 1º de julho.

A rota terá quatro voos semanais (terças, quartas, sextas e domingos), partindo do Aeroporto Internacional do Recife (REC) às 11h20 e chegando ao Aeroporto Internacional de Ezeiza (EZE) às 16h45.

Para este lançamento, a JetSMART oferece passagens a partir de R$ 696 (mais tarifas de R$ 100, totalizando oferta a partir de R$ 796 por trecho com taxas e impostos inclusos).

A companhia aérea de ultrabaixo custo espera transportar cerca de 57 mil viajantes nos primeiros 12 meses da nova operação. Este é o segundo voo lançado pela companhia aérea no Brasil este ano para a Argentina, além do voo do Rio de Janeiro para Mendoza, ambos lançamentos alinhados com a oportunidade representada pelos quase 1,5 milhão de brasileiros que estiveram em solo argentino em 2024, segundo o Ministério de Turismo local. Além disso, cerca de 870.000 argentinos atravessaram as fronteiras brasileiras no ano passado, segundo dados do Ministério do Turismo do Brasil. O que significa que a Argentina é a nação estrangeira que mais visita destinos brasileiros.

“Estamos orgulhosos de fortalecer a conectividade entre Recife e Buenos Aires, uma conquista fundamental para nossa companhia aérea e para o mercado brasileiro. Como uma companhia aérea de baixo custo, oferecemos tarifas que tornam as viagens uma realidade para muitos e uma opção mais frequente para aqueles que já o fazem. A escolha de Recife como porta de entrada para o Nordeste se baseia em sua importância atual e potencial de crescimento. Com essa nova rota, buscamos não só facilitar as viagens, mas também promover o turismo em Pernambuco e estados vizinhos, impulsionando a economia local”, afirma Verónica Marambio Álvarez, Gerente Comercial de Mercados Internacionais e Desenvolvimento Regional da JetSMART.

“Esse novo voo da JetSMART para Pernambuco, com preços altamente competitivos, atenderá uma parcela importante da demanda turística da Argentina, que busca no Nordeste do Brasil experiências de sol e praia com cultura e gastronomia. Além disso, a Argentina e o Brasil são países irmanados culturalmente e com forte relação comercial entre suas empresas. Esta, que é a nona rota da empresa no país, nos aproxima ainda mais, gerando novos negócios, emprego e renda em nosso país”, afirmou Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

“A chegada da JetSMART com sua nova rota entre Recife e Buenos Aires fortalece a posição do Aeroporto Internacional do Recife como a principal porta de entrada para o turismo internacional no nordeste do Brasil. A Argentina já é um dos mercados mais importantes para Pernambuco. Com este novo voo direto, facilitamos ainda mais o fluxo de turistas de lazer e negócios. Seguimos comprometidos em oferecer cada vez mais conectividade e conforto aos nossos passageiros”, disse Marcelo Bento Ribeiro, diretor de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Aena no Brasil.

“Com o novo voo da JetSMART para Buenos Aires, facilitamos a chegada de mais turistas ao nosso estado, que já lidera como a maior fonte de turistas. Essa parceria, estabelecida com uma companhia aérea de baixíssimo custo e preços competitivos, contribui diretamente para o crescimento desse fluxo. O aumento da malha aérea internacional é reflexo do trabalho contínuo que estamos desenvolvendo em conjunto com o setor de turismo para fortalecer o destino pernambucano”, disse Eduardo Loyo, presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

Com este novo voo de Recife para Buenos Aires, a JetSMART tem atualmente uma oferta de 9 voos do Brasil, conectando Florianópolis a Buenos Aires, Rio de Janeiro a Santiago, Buenos Aires, Mendoza e Montevidéu; e Foz do Iguaçu com Santiago. Além disso, a companhia aérea também possui voos sazonais para atender as datas de maior interesse dos viajantes de Florianópolis e São Paulo para Santiago do Chile, e voos em conexões para Peru, Uruguai, Argentina, Colômbia e diversos destinos chilenos de Norte a Sul.

Com uma frota de 44 aeronaves Airbus A320 e A321, a JetSMART é a companhia aérea de ultrabaixo custo com a maior frota da América do Sul e possui dois prêmios SKYTRAX, como melhor companhia aérea de ultrabaixo custo em 2021 e 2023, e pela terceira vez escolhida como a mais nova frota da América do Sul pela ch-aviation.

