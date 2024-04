Koppert vai usar aeronave Ipanema da Embraer para certificar pulverização aérea de biodefensivos no Brasil Projeto pioneiro para promover a sustentabilidade no agronegócio nacional é liderado pela Koppert,

Alto contraste

A+

A-

Ipanema, da Embraer: certificação de pulverização aérea de biodefensivos no Brasil (Embraer)

O avião agrícola EMB-203 Ipanema da Embraer vai realizar uma série de testes para homologar a primeira metodologia de aplicação aérea de defensivos biológicos do Brasil. O projeto pioneiro para promover a sustentabilidade no agronegócio nacional é liderado pela Koppert, líder global no desenvolvimento e produção de bioinsumos para agricultura.

A colaboração entre as equipes da Embraer e Koppert vai avaliar aspectos técnicos necessários para a melhor eficiência da pulverização e a segurança dessa prática, com o objetivo de documentar os resultados obtidos. O anúncio foi realizado durante a 29ª edição da Agrishow, a principal feira de tecnologia para o agronegócio da América Latina, que acontece até o dia 3 de maio em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

“A parceria entre a Embraer e a Koppert representa um passo significativo em direção à promoção da sustentabilidade no agronegócio brasileiro”, afirma Gustavo Herrmann, Diretor Comercial da Koppert América do Sul. “Estamos entusiasmados com a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de práticas agrícolas mais sustentáveis e eficientes.”

A padronização da forma de aplicação com base em uma metodologia científica busca assegurar a eficácia dos biodefensivos para prevenir, reduzir ou erradicar a infestação de doenças e pragas nas lavouras, combinando o uso estratégico de tecnologias de monitoramento e pulverização aérea.

Publicidade

O uso do Ipanema reforça ainda mais o compromisso com um futuro sustentável da iniciativa, por ser a única aeronave certificada e produzida em série para voar com biocombustível. Movido a etanol, o avião agrícola da Embraer combina tradição, robustez e eficiência para potencializar o uso de organismos ou de substâncias de ocorrência natural.

“O agronegócio tem buscado incorporar novas tecnologias para o aumento da segurança alimentar e proteção do meio ambiente, e acreditamos que a colaboração entre Embraer e Koppert poderá contribuir para novos avanços sustentáveis do setor”, disse Sany Onofre, responsável pela produção e comercialização do Ipanema na Embraer.

Publicidade

Sobre a Koppert

Com uma trajetória de mais de cinco décadas no mercado de bioinsumos e presente no Brasil desde 2011, a Koppert é uma empresa holandesa pioneira na promoção do equilíbrio ecológico nos sistemas agrícolas.

Publicidade

A missão da Koppert é clara: fornecer soluções eficazes e sustentáveis para proteger as culturas agrícolas e promover a saúde do solo, das plantas e do ambiente, comprometendo-se sempre com a garantia da segurança alimentar e a preservação dos recursos naturais para as gerações futuras.

Para atender à crescente demanda por produtos biológicos que estimulam os processos naturais de controle de pragas, doenças e nutrição das plantas, reduzindo significativamente a dependência de produtos químicos, a líder em controle biológico conta com uma infraestrutura completa. Possui três unidades: microbiológicos, localizada em Piracicaba (SP), de macrobiológicos e de formulações, em Charqueada (SP). Além disso, possui um departamento próprio de Pesquisa & Desenvolvimento para o aprimoramento de tecnologias de controle biológico na agricultura tropical.

Ser parceira da natureza é mais do que um lema para a Koppert; é sua filosofia de trabalho. Ao oferecer uma ampla gama de produtos e serviços inovadores, ela promove não apenas o equilíbrio ecológico, mas também o progresso sustentável da agricultura.

Sobre o avião agrícola Ipanema

Ícone tecnológico da agricultura brasileira com cinco décadas de operação, o Ipanema

combina alta tecnologia e tradição de uma aeronave que evolui continuamente, atendendo aos mais rigorosos requisitos de segurança, e entregando alta produtividade e baixo custo operacional, principalmente quando comparado a outros tipos de pulverizadores.

A série Ipanema ultrapassou a marca de 1.600 unidades produzidas e entregues, mantendo-se líder no mercado nacional, com 60% de participação. Desde o lançamento da nova versão do modelo EMB-203 em 2020, a empresa tem registrado crescimento contínuo nas vendas.

Produzida na unidade da Embraer em Botucatu-SP, a aeronave é movida a etanol desde 2005, tornando se o primeiro avião da empresa certificado e produzido em série para voar com energia renovável. Ferramenta ideal para pulverização, o Ipanema oferece aplicação em velocidade constante, zero perdas por amassamento ou compactação do solo. Versátil, ele também pode ser utilizado para espalhar sementes, combater vetores e larvas, no combate primário a incêndios e povoamento de rios.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fábrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.