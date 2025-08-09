LATAM abre os bastidores do seu centro de manutenção em Guarulhos para clientes corporativos e agentes de viagem Companhia recebe público, instalado em seu maior hub, para reforçar compromisso com excelência operacional e crescimento com sustentabilidade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 09/08/2025 - 19h00 ) twitter

Centro de Manutenção da LATAM (CML) em Guarulhos abre as portas para convidados Divulgação LATAM

O Centro de Manutenção da LATAM (CML), localizado no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU Airport), abriu as suas portas para apresentar a força e a complexidade da operação da maior companhia aérea da América do Sul aos seus principais parceiros comerciais no Brasil. Entre 5 e 7 de agosto, o espaço recebeu mais de 100 convidados, entre executivos de empresas clientes e agências de viagens, para uma imersão nos bastidores técnicos da aviação comercial.

Participaram da agenda gestores e agentes de viagens de 40 agências de todo o país, além de representantes de 16 empresas com forte presença em segmentos diversos, como eletrônicos, saúde, varejo, financeiro, indústria química e automotiva, dentre outros.

“Receber nossos parceiros e clientes no CML é uma forma concreta de apresentar nosso compromisso com uma operação de excelência. Mostramos nossa robustez técnica, o foco em segurança e, acima de tudo, a consistência do nosso crescimento sustentável. A LATAM está em plena expansão e temos clareza de que só avançamos com parcerias sólidas”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

MALHA, PRODUTO, SUSTENTABILIDADE E FUTURO

‌



Nos dois primeiros dias, voltados às agências de viagens, a LATAM apresentou aos convidados no CML de Guarulhos detalhes sobre os novos voos inaugurados em 2025, o atendimento a grandes eventos, a liderança no mercado corporativo e a evolução da sua proposta de valor — com foco nas diferentes classes de cabine e no portfólio atualizado de serviços.

No terceiro dia, dedicado aos clientes corporativos, a pauta se ampliou para abordar o papel da LATAM na agenda de Sustentabilidade. Os convidados conheceram os bastidores de projetos como o Avião Solidário , o programa Segundo Voo , os investimentos em eficiência de frota e as iniciativas para redução das emissões de carbono.

‌



O CML DE GUARULHOS EM NÚMEROS

Com 65 mil m² de área construída e mais de 400 funcionários especializados, o CML de Guarulhos é o maior centro de manutenção da LATAM no mundo. O espaço reúne nove oficinas (mecânica, compostos, metálica, pintura, motores, interiores, baterias, garrafas de oxigênio, rodas e kits), gerando agilidade e confiabilidade para mais de 200 voos diários operados pela LATAM no aeroporto de Guarulhos, com conexões para mais de 50 destinos domésticos e 20 internacionais.

‌



A LATAM E O BRASIL EM 2025

A LATAM tem se consolidado em 2025 como a companhia aérea que mais investe no Brasil. A empresa já promoveu no país um crescimento doméstico de 8,5% em ASK (Assentos-Quilômetro Ofertados) no primeiro semestre e tem previsão de alta entre 9,5% e 10,5% no ano. Também já inaugurou 8 novas rotas, incluindo quatro bases (Pelotas, Fernando de Noronha, Ribeirão Preto e Campinas), atingindo o seu recorde nacional de 56 aeroportos atendidos. Até dezembro, a LATAM planeja lançar pelo menos mais 11 novas rotas domésticas, chegando a quase 60 destinos brasileiros.

No mercado internacional, a LATAM também consolidou a sua liderança no Brasil, operando voos próprios do país para 90 destinos no exterior. A companhia projeta em 2025 um crescimento entre 10% e 11% da sua malha internacional e já abriu rotas como Fortaleza–Lisboa e Rio de Janeiro–Buenos Aires. Para os próximos meses, prepara a abertura de seis novas rotas internacionais, incluindo Florianópolis–Lima e Guarulhos–Córdoba.

A expansão sustentável da malha aérea da LATAM é sustentada pela modernização da sua frota, que somente no Brasil já soma 167 aeronaves em 2025, com cinco aviões novos entregues e mais dois previstos até o fim do ano.

A companhia, vale lembrar, divulgou resultados sólidos no segundo trimestre de 2025, com revisão para cima das projeções de crescimento anual. O desempenho reflete tanto o investimento sustentável na malha aérea como a melhoria consistente de serviços e da experiência do cliente, destacada por recordes em satisfação, alta pontualidade das operações e baixos índices de cancelamento dos voos.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a LATAM lidera os mercados doméstico e internacional no Brasil desde 2021. Pelo segundo ano consecutivo, a companhia também é a preferida dos viajantes corporativos, segundo a Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.