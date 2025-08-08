LATAM Airlines Group inaugura novo Lounge em Lima: um marco regional na experiência de viagem premium Investimento superior a 10 milhões de dólares em uma oferta sustentável e de alto nível para os clientes em um importante hub de conexões na América do Sul Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/08/2025 - 09h42 (Atualizado em 08/08/2025 - 09h42 ) twitter

Inauguração do Lounge LATAM de Lima aconteceu nesta quinta-feira (7) Divulgação LATAM

LATAM Airlines Group anuncia a grande inauguração de seu novo Lounge em Lima, Peru, localizado no recém-inaugurado terminal do Aeroporto Internacional Jorge Chávez. Com um investimento de mais de 10 milhões de dólares, o novo Lounge LATAM - disponível para passageiros elegíveis a partir de 11 de agosto - estabelece um novo referencial em hospitalidade, design e sustentabilidade para os viajantes premium de toda a região.

Com mais de 2.450 metros quadrados de área, o Lounge conta com dois espaços distintos: Signature e Premium. A expectativa é que, juntos, recebam 25 mil passageiros por mês, incluindo membros LATAM Pass Black Signature, Black e Platinum, viajantes da cabine premium e clientes elegíveis de companhias aéreas parceiras.

espaço estará disponível aos clientes elegíveis a partir de segunda-feira (11) divulgação LATAM

“O novo Lounge LATAM de Lima reflete nosso contínuo investimento na experiência do cliente, na segmentação premium e nos hubs de conexão em toda a região. Estamos construindo espaços que atendam às expectativas dos viajantes atuais, conectando nossa região com uma experiência consistente, superior e sustentável em cada ponto de contato essencial”, afirma Paulo Miranda, Vice-Presidente de Clientes do Grupo LATAM Airlines.

Elevando a Experiência Premium na América do Sul

‌



Localizado estrategicamente em um dos hubs de conexão mais importantes da América Latina, o Lounge LATAM de Lima simboliza o compromisso do Grupo com uma experiência diferenciada para os clientes que viajam por sua ampla malha aérea. O Lounge combina um design de vanguarda e identidade regional com conforto e exclusividade de padrão internacional.

Projetado em colaboração com o premiado estúdio de arquitetura Barclay & Crousse e com o arquiteto e designer de interiores Jordi Puig, o espaço celebra as texturas, paisagens e a estética sul-americana por meio do uso de materiais de origem local, como madeira, ônix e terrazzo polido, além de têxteis artesanais. Cada elemento foi cuidadosamente selecionado para evocar uma expressão contemporânea e refinada da riqueza cultural da região.

‌



“Isto é mais do que um Lounge; é uma celebração da nossa identidade como região. Cada detalhe foi cocriado para honrar nossa herança e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência de classe mundial ao viajante de hoje”, afirma Manuel van Oordt, CEO da LATAM Airlines Peru. “Temos orgulho de que Lima agora abrigue um dos lounges emblemáticos da LATAM, que representa a hospitalidade sul-americana com elegância e autenticidade.”

Gastronomia do renomado chef James Berckemeyer

‌



O Lounge oferece uma experiência culinária excepcional, liderada por James Berckemeyer, fundador do restaurante Cosme, reconhecido entre os 50 Melhores da América Latina. Em colaboração com o Grupo Aramburú, a proposta gastronômica combina ingredientes locais com técnicas culinárias internacionais para oferecer um menu contemporâneo, saboroso e com um forte caráter sul-americano.

Entre os destaques estão um bar cosmopolita que serve destilados e vinhos premium, além de uma oferta de cafés especiais, criada para refletir a rica diversidade da região.

Construído com Responsabilidade: Um Marco Sustentável

O Lounge LATAM em Lima é o primeiro espaço da rede do Grupo projetado para obter a certificação LEED (Liderança em Energia e Design Ambiental). Esse marco reflete a estratégia de sustentabilidade da LATAM, que se baseia no uso eficiente de recursos, na construção responsável e em um design inovador que minimiza o impacto ambiental durante as fases de construção e operação.

