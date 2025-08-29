LATAM registra liderança recorde em voos internacionais no Brasil Em julho, 1 em cada 4 passageiros que voaram entre Brasil e exterior escolheu a empresa, que alcançou 89% de ocupação nos voos internacionais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2025 - 15h45 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

1 em cada 4 passageiros que voaram entre Brasil e exterior escolheu a empresa Lucas Batista

O segundo semestre começou com resultado histórico para a LATAM. Em julho, a companhia aérea alcançou o patamar de 25,2% de market share nos voos internacionais no setor aéreo brasileiro, à frente de todas as companhias nacionais e estrangeiras operando no Brasil. O índice é o mais alto registrado na série histórica desde 2019. O desempenho foi puxado especialmente pelas rotas para a Europa e consolidou a liderança da companhia no transporte aéreo entre Brasil e exterior.

Na prática, um em cada quatro passageiros que voaram de/para o Brasil no mês escolheu a LATAM. O resultado é altamente expressivo, considerando que mais de 30 companhias aéreas operam voos internacionais do Brasil para os mercados em que a LATAM realiza voos diretos: América do Sul, América Central, América do Norte, Europa e África, sendo um mercado muito disputado. A liderança da LATAM na escolha do cliente também é refletida na taxa de ocupação média dos voos internacionais da companhia no período, atingindo o alto índice 89%.

Entre as rotas internacionais de maior destaque estiveram: Guarulhos–Lisboa (94%), Guarulhos–Londres (94%), Barcelona–Guarulhos (94%), Guarulhos–Nova York (93%), Recife–Santiago (92%), Guarulhos–Joanesburgo (89%), Bogotá–Guarulhos (87%) e Bariloche–Guarulhos (86%).

A MAIOR MALHA AÉREA DA HISTÓRIA DA LATAM NO BRASIL

‌



O desempenho na liderança de voos internacionais é resultado de um marco alcançado pela companhia: em julho, a LATAM operou a maior malha aérea de sua história no Brasil, com mais de 25 mil voos no mês. Foram 101 rotas diretas para 55 destinos domésticos e 24 internacionais, com o transporte de cerca de 4,3 milhões de passageiros.

Esse crescimento foi impulsionado pela inauguração de 12 novas rotas (entre lançamentos, reaberturas e operações sazonais) apenas no primeiro semestre e resultou em um aumento de 12% na capacidade de assentos domésticos em relação a 2024. Com isso, a LATAM se consolida como a companhia aérea mais conectada do país.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.