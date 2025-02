LATAM será a aérea oficial do Todo Mundo no Rio, evento que traz Lady Gaga ao Brasil Depois de Rock in Rio, The Town e Primavera Sound, companhia reforça sua estratégia de estar presente nos maiores eventos de música do país Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/02/2025 - 18h55 (Atualizado em 21/02/2025 - 18h55 ) twitter

Companhia oferecerá 14 voos extras para o Rio Gabriel Benevides

A LATAM Brasil tem se fortalecido como a companhia aérea oficial dos principais eventos de música nacionais e é neste contexto que anuncia que será a companhia aérea oficial do Todo Mundo no Rio, plataforma desenvolvida pela Bonus Track em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro. O evento, que será realizado no dia 3 de maio nas areias de Copacabana e aberto ao público, contará com Lady Gaga como atração principal desta edição inaugural, após a cantora ter se apresentado no Brasil pela última vez em 2012.

Lady Gaga Arquivo pessoal

Mariana Karrer, head de Marketing da LATAM Brasil, reforça a intenção de associar a marca a eventos musicais de grande porte. “Como uma marca que aposta na música e na cultura como elementos que aproximam diferentes públicos, a LATAM celebra a parceria com o Todo Mundo no Rio trazendo ainda mais emoção e conectividade para os fãs da Lady Gaga e um toque de orgulho local. Queremos elevar a experiência de viagem de quem vai a esse evento que tem tudo para se tornar um novo marco turístico não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, e por isso estamos felizes em anunciar que somos a companhia aérea oficial”.

A LATAM Brasil, vale lembrar, também foi a companhia aérea oficial dos festivais Rock in Rio Brasil 2019, 2022 e 2024, além do The Town 2023 e Primavera Sound 2023.

LATAM TERÁ 14 VOOS EXTRAS MIRANDO O PÚBLICO DO TODO MUNDO NO RIO

‌



Prevendo o aumento na demanda de viagens para o Rio de Janeiro na semana do Todo Mundo no Rio, a LATAM programou 14 voos extras (contando pousos e decolagens) na rota São Paulo/Guarulhos-Rio de Janeiro/Galeão para quem for voar de 2 a 4 de maio. Com estes voos extras, somados aos 62 voos semanais regulares no trecho Guarulhos-Galeão, a companhia aumenta a capacidade da rota para transportar mais de 25 mil passageiros na semana do evento.

A LATAM possui no aeroporto de Guarulhos seu maior hub de conexões, onde são realizados mais de 1,3 mil voos semanais para 49 destinos domésticos e 24 internacionais, incluindo países vizinhos como Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Paraguai e Uruguai. Com os voos extras, viajantes de todo o Brasil e da América do Sul terão mais oportunidades de viajar para o show de Lady Gaga no Rio com conexões em Guarulhos.

‌



Os voos domésticos da LATAM são realizados em aeronaves da Família Airbus A320, que inclui os modelos A319, A320 e A321, com capacidade média entre 140 e 216 passageiros. As passagens aéreas estão disponíveis em latam.com e demais canais.

LATAM TEM OFERTAS DE PACOTES DE VIAGEM COM DESCONTO PARA O EVENTO

‌



Para quem estiver planejando viajar para curtir o Todo Mundo no Rio, a LATAM oferece em latam.com pacotes de viagem que incluem voo e hotel com descontos de até 30%. Além disso, ao adquirir esses pacotes, é possível acumular 1,5 ponto LATAM Pass e 1 ponto qualificável por real gasto, aumentando seu saldo no programa de fidelidade da companhia. Para aqueles que buscam apenas hospedagem, há descontos a partir de 15% e o acúmulo de 8 pontos LATAM Pass e 6 pontos qualificáveis por dólar gasto. Há condições especiais também em aluguel de carros pelo site, com acúmulo de 3 pontos LATAM Pass + 6 pontos qualificáveis por dólar gasto.

As ofertas especiais para o evento com acúmulo de pontos LATAM Pass estão disponíveis exclusivamente nos links abaixo:

