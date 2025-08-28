Omni Helicopters Guyana celebra conclusão da etapa inicial de treinamento de pilotos nacionais Ab-Initio de helicóptero Celebração homenageou os aprendizes guianenses de Engenharia e as equipes de Busca e Salvamento (SAR) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h19 ) twitter

Treinamento e a graduação de pilotos Divulgação Omni Helicopters International

A Omni Helicopters International (Omni) e sua subsidiária Omni Helicopters Guyana Inc. (OHGI), provedora líder nacional em soluções aéreas de mobilidade para o setor offshore, anunciam com orgulho a conquista de um marco histórico: a conclusão bem-sucedida da etapa inicial de treinamento e a graduação dos seus primeiros pilotos Ab-Initio, o Sr. Somant Heeralall e o Sr. Yadram Ramcharran.

A cerimônia de formatura foi realizada em 20 de agosto, no Kesi Adele Adams Memorial Heliport, em Ogle, com a presença de convidados ilustres. Além de reconhecer o feito do Sr. Heeralall e do Sr. Ramcharran, a celebração também homenageou os aprendizes guianenses de Engenharia e as equipes de Busca e Salvamento (SAR). Esses dois marcos demonstram o potencial da Guiana para se tornar uma referência regional na aviação.Em janeiro de 2023, a Omni iniciou suas operações na Guiana, com a visão de identificar e investir em talentos locais e de avançar rumo a uma operação totalmente guianense.

O primeiro passo para alcançar esse objetivo foi estabelecer apoio por patrocínio à Art Williams and Harry Wendt Aeronautical Engineering School. Em seguida, vieram o recrutamento, desenvolvimento e treinamento das equipes de Busca e Salvamento (SAR), a seleção de aprendizes de Engenharia e dos pilotos Ab-Initio. Dois anos e meio depois, em 2025, além desses esforços direcionados ao desenvolvimento de talentos, a equipe da Omni já conta com 75 guianenses, representando até 65% do total de seu quadro de funcionários.

“Estamos extremamente orgulhosos de construir uma operação genuinamente guianense. Nossa forma de atuar neste país é guiada por nossos valores fundamentais e por um conjunto de comportamentos-chave que chamamos de ‘The Omni Way’ (ou em tradução livre ‘O Jeito Omni’). O Omni Way consiste em uma mentalidade criativa e proativa; aprendizado compartilhado e colaboração em toda a cadeia de valor; transparência com todos os nossos stakeholders; além do foco em sustentabilidade e tecnologia”, afirmou Sean Western, Country Manager.

Nossos pilotos em treinamento, o Sr. Ramcharran e o Sr. Heeralall, deixaram a Guiana em junho de 2024 para realizar 13 meses de treinamento intensivo em uma das principais escolas de aviação dos Estados Unidos. O retorno deles marca o primeiro passo em sua jornada para se tornarem os primeiros pilotos guianenses de helicóptero a atuar no setor offshore de óleo e gás.

O Sr. Heeralall e o Sr. Ramcharran conquistaram suas licenças de Piloto Comercial de Helicóptero com habilitação para voo por instrumentos, adquirindo as competências e o conhecimento necessários para atender aos exigentes padrões das operações offshore de helicópteros. Com essa conquista, eles avançam agora para a próxima etapa de treinamento em helicópteros offshore de maior porte. Ao concluí-la, integrarão a equipe de operações offshore da OHGI, fortalecendo o legado do país em segurança, excelência e inovação na aviação.

“Este é um marco importante para a Omni e para a comunidade de aviação na Guiana. Damos as boas-vindas a Somant e Yadram à nossa equipe como os primeiros pilotos offshore do país,” afirmou Duncan Moore, Chief Safety Officer da Omni Helicopters International.

“Estamos confiantes de que o talento, a dedicação e a paixão deles pela aviação não apenas os levarão a grandes conquistas, mas também inspirarão outros guianenses a seguir uma carreira como pilotos. Criar oportunidades para nossa equipe nacional continua sendo uma prioridade, e mais da metade de nossa força de trabalho já é, com orgulho, composta por guianenses. Alcançaremos nosso objetivo de formar um núcleo sólido de profissionais guianenses na aviação.

Sobre a Omni Helicopters International

Fundado em Portugal nos anos 90, o grupo Omni Helicopters International (OHI) é líder em soluções de mobilidade aérea e logística na América Latina. Como o maior provedor da região nesses serviços, a OHI atende diversos grupos de clientes em múltiplos segmentos, oferecendo soluções ágeis e eficientes. Por meio de suas subsidiárias, como a Omni Táxi Aéreo no Brasil, a Omni Helicopters Guyana Inc. e a Omni Helicopters International Moçambique, a OHI oferece capacidade incomparável para atender clientes offshore nos mercados de energia offshore de crescimento mais rápido. O amplo portfólio da empresa inclui troca de tripulação, serviços médicos de emergência, combate a incêndios, operações de busca e salvamento, bem como serviços especializados de carga e utilidade em locais remotos e desafiadores.Em linha com seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade, a OHI lançou duas iniciativas pioneiras: a OHI Unmanned, uma divisão especializada em serviços com veículos aéreos não tripulados, e a Revo, fornecedora de soluções premium de mobilidade aérea avançada.

