Operação da PF apreende armas e droga na casa de passageiro que agrediu funcionário e vandalizou Aeroporto de Pelotas Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos armas e substância análoga a maconha ou skunk Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/02/2025 - 12h09 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Equipe da PF na casa do passageiro que vandalizou no Aeroporto de Pelotas (RS) Divulgação Policia Federal

A Polícia Federal deflagrou na manhã da última quarta-feira (26), a Operação Lendas do Sul para coibir ameaças e apurar agressão e danos causados, no dia 9/2 deste ano, por um usuário no Aeroporto Internacional de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Equipe de policiais federais cumpriu um mandado de busca na residência do suspeito. Foram apreendidos uma espingarda calibre 12, uma carabina de pressão, um facão e diversos potes contendo substância com características de maconha ou “skunk”.

A ocorrência no aeroporto foi registrada quando o agressor, acompanhado da esposa e dos filhos, chegou atrasado para o check-in e, inconformado em perder o voo, agrediu um funcionário do terminal e destruiu parte da sala da Voepass, como janelas e a porta.

O funcionário precisou de atendimento médico e recebou pontos no local da agressão. Na ocasião, a Voepass lamentou o ocorrido e repudiou por meio de nota “qualquer ato de violência e reforçou a importância de seguir todos os procedimentos e protocolos em suas operações para manter a segurança de todos”.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.