Passageiro tenta abrir porta de avião e dispara escorregador de emergência antes da decolagem Polícia Federal foi chamada ao Aeroporto de Guarulhos para conter o passageiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/02/2025 - 14h20 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um passageiro abriu a porta traseira de um avião da Latam no Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite de terça-feira (25), acionando o escorregador inflável de emergência. O incidente ocorreu enquanto a aeronave, que seguiria para Salvador, se preparava para decolar. A atitude provocou tumulto a bordo e obrigou a tripulação a pedir o apoio da Polícia Federal para conter o homem.

Passageiro dá uma de louco e abre porta do A321neo da LATAM ainda em solo, causando atraso de QUATRO HORAS em voo que saiu na última madrugada de Guarulhos



O jato partiria para Salvador quando o ignóbil se levantou e decidiu abrir a porta traseira, acionando a escorregadeira pic.twitter.com/xxNfvDllyH — AEROIN (@aero_in) February 27, 2025

Informações não oficiais indicam que o passageiro abriu a porta durante o procedimento de pushback, momento em que o avião é rebocado para afastamento da ponte de embarque. Não se sabe o motivo que levou o homem a realizar a ação.

Devido o ocorrido, a Latam precisou substituir a aeronave, atrasando a partida de 23h45 para 3h41. Além do impacto financeiro, a situação causou transtornos aos passageiros.

Em nota ao portal Aeroin, a companhia confirmou o incidente e a necessidade de retirar o passageiro da aeronave:

‌



“A Latam Brasil informa que solicitou apoio da Polícia Federal antes da decolagem do voo LA3180 (São Paulo/Guarulhos-Salvador) da última terça-feira (25) para realizar o desembarque de um passageiro após comportamento indisciplinado, por ter acionado a escorregadeira inflável traseira da aeronave. Por conta do ocorrido, houve a necessidade de trocar a aeronave, e o voo, inicialmente previsto para decolar às 23h45, partiu às 3h41. A viagem prosseguiu normalmente, e a aeronave pousou às 5h20 da quarta-feira (26) em segurança em seu destino final. A Latam disse lamentar os transtornos causados e que adota todas as medidas de segurança, técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos.”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.