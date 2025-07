“Portas em automático”: o que significa o comando e como protege os passageiros Em caso de uma emergência, sistema permite a evacuação total de um avião em apenas 90 segundos, explica a ABEAR Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/07/2025 - 02h05 (Atualizado em 02/07/2025 - 02h05 ) twitter

O comando é uma etapa de segurança que garante as portas estarem armadas para acionar as escorregadeiras em caso de emergência Luiz Fara Monteiro

Você já se perguntou o que significa o anúncio “portas em automático”, realizado antes da decolagem de um voo? O comando é uma etapa de segurança que garante as portas estarem armadas para acionar as escorregadeiras em caso de emergências. Marca o momento em que a aeronave está pronta para sair. Em caso de uma emergência, esse sistema permite a evacuação total de um avião em apenas 90 segundos, resultado de décadas de evolução tecnológica e aprimoramento de protocolos de segurança da aviação.

Na prática, trata-se de uma instrução do comandante para que os comissários façam um procedimento específico, armando o dispositivo de segurança nas portas do avião. “Ao ser acionado, em caso de emergência, o sistema abre as portas e, simultaneamente, infla as escorregadeiras de evacuação, localizadas em todas as saídas. Elas são uma espécie de tobogã inflável que permitem a evacuação da aeronave com agilidade e segurança”, explica o diretor de Segurança e Operações de Voo da ABEAR, Raul de Souza.

O anúncio “portas em automático” cumpre diversas funções:

• Confirma para a tripulação que todas as portas estão corretamente configuradas para eventuais emergências;• Integra o checklist obrigatório de segurança;• Mantém os comissários em estado de prontidão para agir em caso de emergência.

‌



Por outro lado, após o pouso da aeronave pousa, o anúncio do comandante muda para “Portas em manual”, indicando que o dispositivo foi desativado para permitir o desembarque tradicional.

Evolução tecnológica e treinamento da tripulaçãoA tecnologia por trás do sistema evoluiu consideravelmente desde a introdução das primeiras escorregadeiras de evacuação, na década de 1950. Hoje, elas inflam em aproximadamente seis segundos e são projetadas para funcionar em condições extremas. Recursos avançados incluem iluminação de emergência e a capacidade de funcionar como botes salva-vidas em pousos na água.

‌



Para garantir a eficácia desta manobra, os comissários de bordo passam por treinamentos intensivos e periódicos sobre procedimentos de evacuação. “Os profissionais são capacitados para operar as portas tanto no modo automático quanto manual, além de aprenderem técnicas específicas para gerenciar muitas pessoas em situações emergenciais”, diz o diretor da ABEAR.

‌



