Avião cai logo após decolagem em São José do Rio Preto (SP); Corpo de Bombeiros confirma duas mortes

Um avião de pequeno porte caiu na área rural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo . A queda aconteceu logo após a decolagem.





O avião, de modelo CAP-4 Paulistinha, contava com dois ocupantes, que morreram no momento da queda. As mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. A aeronave estava em situação normal para voo de instrução privada e era de propriedade do aeroclube da cidade.