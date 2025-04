Rio Grande do Sul lança AeroCITI, hub de fabricação de aeronaves com investimento em mais de R$ 3 bilhões Objetivo é que o empreendimento, que inclui fábrica de aeronaves da Diamond Aircraft, transforme a região em um polo de referência na indústria aeronáutica Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 02/04/2025 - 18h07 ) twitter

Complexo industrial aeronáutico concebido com os princípios de uma Aerotrópole Sustentável Divulgação

O Governo do Rio Grande do Sul e a Aeromot deram um passo significativo para aviação nacional ao oficializar a concessão da área para o AeroCITI, um complexo aeronáutico inovador na cidade de Guaíba, localizado na região metropolitana de Porto Alegre. Este empreendimento, que inclui fábrica de aeronaves da Diamond Aircraft, transformará a região em um polo de referência na indústria aeronáutica. Com investimentos que ultrapassam R$ 3 bilhões e a criação de 1.500 empregos, o AeroCITI atrai grandes players globais e reforça a posição do Rio Grande do Sul na aviação.

A Diamond Aircraft é uma fabricante de aeronaves fundada em 1981, reconhecida mundialmente pela segurança de suas aeronaves a pistão. A empresa, com sede na Áustria, possui fábricas em várias partes do mundo. No Brasil, a Aeromot será responsável pela montagem da aeronave Diamond DA62, um modelo bimotor a pistão de até sete lugares, conhecido por sua segurança, eficiência e baixo custo operacional. A fábrica da linha de montagem das aeronaves da Diamond no Brasil será instalada AeroCITI, servindo como projeto âncora do complexo.

O CEO da Diamond Aircraft, Kevin Sheng, reforçou a importância do projeto: “Estamos entusiasmados em expandir nossa presença no Brasil e na América Latina. Este é um passo estratégico para fortalecer a nossa produção e estreitar relações com um mercado promissor”.O AeroCITI foi concebido com base no conceito de Aerotrópole Sustentável, integrando infraestrutura aeroportuária com pista de 1.800 metros, fábrica de aeronaves, hub de inovação, centros de logística, manutenção e formação de talentos. Além disso, o complexo contará com outras instalações industriais, serviços de apoio e FBO (Fixed Base Operator), que fornecerá serviços de aviação em aeroportos.

A pista do AeroCITI será projetada para suportar aeronaves de grande porte, incluindo modelos Boeing e Airbus operados no Brasil, funcionando como alternativa estratégica ao Aeroporto Salgado Filho em casos de necessidade. O início das obras está previsto para o segundo semestre de 2025, com operação completa até 2027.A cerimônia de assinatura do termo de concessão ocorreu no dia 31 de março de 2025, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Durante o evento, também foi entregue a licença de instalação pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), autorizando o início das obras do complexo aeronáutico.

‌



A solenidade contou com a presença do governador Eduardo Leite, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e do CEO da Aeromot, Guilherme Cunha, além do CEO da Diamond Aircraft, Kevin Sheng, além de autoridades, executivos de empresas como Textron Aviation, Hensoldt AG, Gerdau, Randon Corp, entre outras.A Aeromot já possui acordos de cooperação com outros importantes players da aviação global, que foram destacados durante o evento.

“Estamos trazendo efetivamente uma fábrica de aeronaves, líder mundial nesta categoria, que vai fortalecer o arranjo produtivo local, com potencial de atrair outros parceiros e novos investimentos. Nosso objetivo é transformar o AeroCITI em um importante polo de referência na indústria aeronáutica mundial.”, destacou Guilherme Cunha, CEO da Aeromot.

‌



O governador Eduardo Leite ressaltou que o AeroCITI simboliza a capacidade do Rio Grande do Sul de atrair investimentos estratégicos e impulsionar setores de alta tecnologia, consolidando um novo ciclo de crescimento econômico para a região.

Sobre o AeroCITI

‌



Localizado em Guaíba (RS), o AeroCITI é um complexo industrial aeronáutico concebido com os princípios de uma Aerotrópole Sustentável. O projeto prevê a integração de uma fábrica de aeronaves, um hub de inovação, centros de logística e manutenção, além de infraestrutura aeroportuária com função regional e alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho.A iniciativa representa um passo estratégico para impulsionar a indústria aeronáutica brasileira, fomentar a economia local e atrair investimentos de alto valor agregado. A primeira fase do projeto prevê um investimento de R$ 200 milhões, com um montante total estimado em R$ 3 bilhões ao longo das fases subsequentes, gerando cerca de 1.500 empregos.

Sobre a Aeromot

A Aeromot é uma empresa de tecnologia aeronáutica e estratégica de defesa, com mais de 57 anos de inovação e excelência na aviação brasileira. Especializada em soluções customizadas para os segmentos militar, de segurança pública e civil, a empresa é líder no fornecimento de aeronaves multimissão, integração de sistemas, desenvolvimento de projetos e fabricação de peças, além de oferecer serviços de manutenção aeronáutica. Como distribuidora exclusiva e centro de serviços autorizado da Diamond Aircraft Industries, a Aeromot está implementando a produção nacional da aeronave DA62, reforçando o compromisso com a evolução do setor aeroespacial.

