Smiles redesenha seu marketplace e apresenta novo avião do Shopping Smiles em comemoração Com foco na jornada e experiência do cliente, plataforma está mais fluida e intuitiva

Alto contraste

A+

A-

Smiles: novo avião do Shopping Smiles Smiles: novo avião do Shopping Smiles (Smiles)

As compras online estão em ascensão entre os consumidores pela facilidade, comodidade e variedade de produtos. Dados da Worldpay — empresa global de tecnologia e pagamentos, estimam que o e-commerce no Brasil deve crescer até 56% em 2024. O segmento é tendência e não poderia ser diferente no setor de viagens e fidelidade. Na Smiles, programa de fidelidade da GOL com a mais completa plataforma de viagens, o seu marketplace (Shopping Smiles), que acaba de ser redesenhado, tornou-se um destaque dentro da empresa ao ser pioneiro e transformar a forma como as pessoas juntam e usam suas milhas em diversos serviços e produtos.

Dentro deste contexto, a Smiles reformulou seu marketplace proporcionando uma experiência de navegação mais ágil e visualmente aprimorada. Introduziu novas categorias de produtos, melhorou a fluidez, permitindo maior personalização. Entre as novidades, destaca-se o carrinho de compras unificado, que permite aos clientes adicionar produtos de diferentes lojas parceiras em um único processo de checkout, simplificando a experiência de compra. Além disso, implementou uma vitrine especial organizada por categorias de produtos, como smartphones, eletrônicos e beleza, facilitando a descoberta de itens dentro de áreas de interesse específicas.

“A repaginação do Shopping Smiles foi pensada para o cliente, que está no centro do negócio, e agora conta com uma melhor experiência em sua jornada de compra. Temos cerca de 20 parceiros que trazem um vasto portfólio de produtos e serviços. Em 2024, a expectativa é ampliar esse número e olhar para segmentos que atuamos e sempre buscando parceiros que conversem com nossa marca, oferecendo ainda mais alternativas para que nossos usuários utilizem e juntem milhas”, diz Bruno Tonon, diretor-executivo de negócios e produtos no grupo GOL Smiles.

Um dos destaques do Shopping Smiles é a oportunidade do usuário comprar produtos das principais redes varejistas do país, pelos mesmos preços e condições do mercado, com a vantagem de ganhar milhas, sem custo adicional. Ou seja, juntar milhas em suas compras diárias com a possibilidade de convertê-las em futuras viagens, voos, hotéis, aluguel de carro ou até mesmo um produto de desejo como celulares e eletrodomésticos. O marketplace conta com grandes nomes como Magazine Luiza, Ponto, Casas Bahia, FastShop, Netshoes, Camicado, Shell, Accor, Renner, entre outros. Eles oferecem uma diversidade de produtos em várias categorias.

Produtos mais buscados e resgatados na plataforma

A Smiles também buscou entender o comportamento do cliente do Shopping Smiles para a atualização. Segundo Tonon, em 2023, os produtos mais comprados e buscados na plataforma foram os smartphones, seguido por eletrodomésticos, TVs e eletroportáteis. Os itens de informática, utilidades domésticas e produtos de beleza também apareceram na lista. “Vale reforçar que além de um vasto portfólio de produtos, os clientes também podem usar suas milhas para serviços como Uber, reserva de hotéis, aluguel de carro, combustível, entre outros”, acrescenta Tonon.

Novo Avião Shopping Smiles

Para marcar o lançamento do novo Shopping Smiles, a empresa traz uma aeronave Boeing 737 GXP com uma pintura customizada. O processo de pintura foi realizado no hangar da GOL Aerotech, unidade de negócios especializada em manutenção, reparos e revisões de aeronaves e componentes, que fica localizado no aeroporto de Confins (BH).

O avião foi desenvolvido para refletir a nova identidade do shopping e celebrar a atual fase da plataforma, que passou por um rebranding, trazendo o seguinte conceito: “no Shopping Smiles, todo mundo é viajante” — pois todas as suas compras viram milhas para te aproximar da sua próxima viagem, além de trazer elementos visuais que remetem ao contorno de uma janela de avião, reforçando essa essência da Smiles de fazer com que os clientes viajem cada vez mais. O avião também conta com as cores da nova paleta do Shopping Smiles, incluindo laranja, rosa e amarelo, trazendo um ar de modernidade, dinamismo e energia.

A concepção contou com uma equipe com mais de 30 profissionais e teve a arte desenvolvida pelo Hub Criativo da GOL , em uma personalização que levou cerca de 12 dias para ficar pronto. “Apresentar a aeronave com a temática do Shopping Smiles é muito gratificante. Este avião vem para destacar nossa presença no mercado, fortalecer a visibilidade do nosso marketplace conectando pessoas de forma inovadora e memorável. Ele tem a identidade visual com os logos da Smiles e GOL e representa a conexão real entre as marcas e viajantes, além de reforçar o novo momento do nosso marketplace”, finaliza Tonon.

Sobre a Smiles

Smiles é o programa de fidelidade com a mais completa plataforma de viagens do Brasil. Com mais de 25 anos de história e cerca de 22 milhões de clientes, a empresa atua também na Argentina desde 2018. Além da GOL, fazem parte do programa mais de 50 companhias aéreas que voam juntas para mais de 1.600 destinos. Em 2021, a marca foi reconhecida como melhor programa de fidelidade do ano pelo prêmio IBest. Com o propósito de buscar a transformação das pessoas por meio da viagem, a Smiles oferece oportunidades para que todos os clientes possam viajar mais e proporciona diversas maneiras de juntar milhas de forma prática e segura, tendo a milha como elo de ligação com os usuários. Para isso, o programa reúne cerca de 100 parceiros do universo de turismo, entretenimento e varejo -- de bancos e administradoras de cartões de crédito aos principais varejistas do Brasil, hotéis, aluguel de carros, experiências, seguros, postos de combustíveis, entre outros. Os clientes ainda podem assinar o Clube Smiles e contar com acúmulo de milhas mensal e diversos benefícios exclusivos. O cartão de crédito GOL Smiles, dá direito a milhas qualificáveis e acúmulo direto na conta Smiles, além de oferecer a melhor conversão em milha disponível. A Smiles oferece produtos e serviços exclusivos para quem ama viajar e vivenciar novas experiências. Somos feitos de viagens.