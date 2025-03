Synerjet apresenta aeronave autônoma agrícola Pelican Spray durante a Show Safra Mato Grosso Modelo fará voo de demonstração durante o evento; produto promete revolucionar o setor com eficiência, segurança e sustentabilidade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/03/2025 - 18h02 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h02 ) twitter

Aeronave autônoma agrícola Pelican Spray Divulgação Synerjet

A Synerjet Corp., ao lado da Pyka, irá exibir o Pelican Spray, aeronave agrícola autônoma e 100% elétrica, durante a Show Safra Mato Grosso 2025, que acontece em Lucas do Rio Verde entre os dias 24 e 28 de março. Será uma oportunidade estratégica para a Synerjet apresentar suas soluções e inovações para o setor, reforçando o compromisso com a excelência e a tecnologia na aviação executiva e agrícola.

A aeronave será comercializada na América Latina pela Synerjet após o anúncio da parceria comercial entre as empresas, anunciado em janeiro. “Será uma oportunidade de mostrarmos o Pelican Spray para o mercado agro e para que nossos clientes conheçam de perto toda sua qualidade e o potencial, um produto que promete revolucionar o setor”, afirma Mateus Dallacqua, diretor de Vendas e Inovação da Synerjet.

O grande destaque da participação na feira será o voo de demonstração, que será em 26 de março, às 15h. “O Pelican Spray representa um aumento significativo para a aviação agrícola, trazendo mais eficiência, segurança e sustentabilidade para o setor. O voo de demonstração mostrará aos visitantes essa tecnologia inovadora”, explica Mateus Dallacqua.

Nos dias 25 e 26 de março, a Synerjet irá expor o Pilatus PC-12 NGX, monomotor turboélice suíço de última geração que é comercializado pela empresa na América Latina. A Synerjet também vai comercializar durante a feira os aviões agrícolas EMB-203 Ipanema, da Embraer.

O Show Safra Mato Grosso 2025 é um dos principais eventos do agronegócio brasileiro, e são esperados mais de 150 mil visitantes (foram 127 mil em 2024). O evento contará com 525 expositores, representando mais de 1.500 marcas, com expectativa de negócios de R$ 10 bilhões.

Mais sobre a aeronave

O Pelican Spray combina tecnologia avançada de pulverização com design inovador, permitindo que os agricultores apliquem produtos agrícolas com precisão e redução de deriva. A aeronave pode transportar até 300 litros de carga útil, é fornecida com cinco conjuntos de baterias intercambiáveis para garantir operação ininterrupta 24/7 e cobre até 90 hectares por hora a uma taxa de aplicação de 10 litros por hectare.

A parceria comercial entre Synerjet e Pyka prevê vender até 20 unidades da aeronave ainda este ano e aumentar significativamente esse número, com as primeiras unidades comercializadas sendo entregues a partir de 2026.

Sobre a Synerjet Corp.

A Synerjet é uma provedora líder de soluções em aviação, especializada em vendas de aeronaves, suporte técnico e serviços pós-venda em toda a América Latina e no Caribe. Distribuidora exclusiva da Pilatus Aircraft na região, a Synerjet também representa marcas renomadas como Leonardo e atua como revendedora premium da Honeywell, oferecendo um portfólio de aviônicos de alta qualidade. Com forte foco na expansão da aviação na América Latina, a Synerjet opera com presença regional, promove práticas ESG em suas localidades e funciona como um centro único para soluções de mobilidade aérea e terrestre, incluindo Movingjet e Wingcopter.

