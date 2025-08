TAAG celebra o Dia da Mulher Africana com voo especial totalmente operado por mulheres Ação homenageou o papel cada vez mais relevante da mulher no setor da Aviação Civil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2025 - 14h50 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h50 ) twitter

Linhas Aéreas de Angola: Dia da Mulher Africana com um voo na rota Luanda–Joanesburgo–Luanda Ivan Cafe Lopes via TAAG

A TAAG Linhas Aéreas de Angola celebrou o Dia da Mulher Africana com uma iniciativa histórica: a realização de um voo especial com tripulação 100% feminina. A ação teve como objetivo homenagear e inspirar o papel cada vez mais relevante da mulher no setor da Aviação Civil, destacando simbolicamente a força, determinação e competência da mulher africana, capaz de alcançar sucesso em qualquer área profissional.

O voo inédito, realizado no último domingo (27), fez a rota Luanda – Joanesburgo – Luanda e contou com a participação de 13 profissionais altamente qualificadas. A seguir, a lista de homenageadas:

Tripulação técnica (pilotas): Alexandra Lima, Neila Trindade e Ludmila Tavares;

Comissárias de bordo: Irondina Gomes, Licínia Queiroz, Jandira Quianica, Tania Gomes, Cláudia Gonçalves, Engrácia Kihunga, Graciete Lemos, Yolanda Manuel, Maria Palha e Lélia Santos.

A realização deste voo com tripulação exclusivamente feminina reforça o compromisso da TAAG com a igualdade de gênero e promoção de oportunidades de carreira para todos dentro da companhia. A iniciativa está alinhada com o pilar corporativo “Pessoas e Comunidade”, que faz parte da estratégia da TAAG e valoriza a inclusão, diversidade e meritocracia como elementos essenciais para um ambiente de trabalho mais justo, inovador e sustentável.

Atualmente, a TAAG conta com aproximadamente 2.600 colaboradores, sendo 69% homens e 31% mulheres. Vale destacar a presença significativa de mulheres em cargos de liderança e chefia, tanto em áreas administrativas quanto operacionais. A companhia também tem observado uma crescente ascensão de mulheres a posições de destaque, incluindo cargos executivos.

A comissão executiva da TAAG, liderada pelo CEO Nelson Rodrigues de Oliveira, é composta por seis áreas de gestão (pelouros), das quais três são lideradas por mulheres: pelouro Financeiro; pelouro de Capital Humano & Jurídico e pelouro de Infraestrutura, Cadeia de Suprimentos e Serviços.

