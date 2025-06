Tecnologia de radar meteorológico da Honeywell é certificada no Brasil para o Bombardier Learjet IntuVue RDR-7000 da Honeywell ajuda pilotos a detectar e prever condições meteorológicas desafiadoras Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/06/2025 - 14h38 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Anac certifica Sistema de Radar Meteorológico da Honeywell para as aeronaves Bombardier Learjet 40/45 Divulgação Honeywell

A Honeywell anunciou hoje que seu Sistema de Radar Meteorológico IntuVue RDR-7000 foi certificado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para uso nas aeronaves Bombardier Learjet 40/45. A tecnologia foi desenvolvida por meio de uma colaboração entre a Honeywell e a Maga Aviation, um centro de serviços autorizado da Bombardier.

“Ficou no passado o tempo em que os pilotos dependiam apenas da visão para detectar tempestades”, disse José Vinicius (JV) Martins, gerente regional de vendas para a América do Sul da Honeywell Aerospace Technologies. “Agora, é possível visualizar condições meteorológicas que impactam sua rota, detectar turbulência a 60 milhas e escanear até 60 mil pés de altitude. Ao oferecer uma visão clara das condições climáticas, o sistema os ajuda a traçarem a rota mais segura e confortável em meio ao mau tempo.”

O RDR-7000 é um sistema de radar meteorológico totalmente automatizado, projetado para oferecer maior confiabilidade, precisão e durabilidade do que os sistemas antigos. Ele oferece a clientes de helicópteros e jatos executivos recursos avançados de hardware e software que proporcionam uma visão clara das condições climáticas. A tecnologia pode aprimorar as capacidades de navegação dos pilotos, reduzir custos de manutenção e operação, melhorar o conforto dos passageiros e identificar falhas potenciais antes que se tornem críticas.

“Nossa longa parceria com a Honeywell nos permite trazer tecnologias transformadoras como esta para o mercado brasileiro”, afirmou Edivaldo de Sousa Coelho (MacGyver), CEO da Maga Aviation. “Como centro de serviços autorizado da Bombardier, temos uma posição única para integrar esta avançada ferramenta, aumentando a segurança e a eficiência operacional para os operadores do Learjet.”

‌



A tecnologia RDR-7000 pode ser utilizada como retrofit em diversas aeronaves já em operação para melhorar as capacidades de detecção meteorológica. Ela é compatível com aviões da Bombardier, Cessna, Dassault, Leonardo, Lockheed Martin, entre outras. No ano passado, a OMNI Táxi Aéreo, maior operadora de helicópteros Leonardo AW139 da América do Sul, escolheu a tecnologia para modernizar gradualmente sua frota de 31 veículos do modelo.

O sistema está aguardando validação pela Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) e pela Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (EASA).

‌



Sobre a Honeywell

Os produtos e serviços da Honeywell Aerospace Technologies estão presentes em praticamente todas as aeronaves comerciais, de defesa e espaciais, além de diversos sistemas terrestres. A unidade de negócios Aerospace Technologies fabrica motores de aeronaves, eletrônicos para cabine e cockpit, sistemas de conectividade sem fio, componentes mecânicos, sistemas de energia e muito mais. Suas soluções de hardware e software contribuem para aeronaves mais eficientes no consumo de combustível, voos mais diretos e pontuais, e céus e aeroportos mais seguros. Para mais informações, visite aerospace.honeywell.com ou siga a Honeywell Aerospace Technologies no LinkedIn.

‌



A Honeywell é uma empresa operacional integrada que atende a uma ampla gama de indústrias e regiões geográficas ao redor do mundo. Nosso negócio está alinhado com três poderosas megatendências – automação, o futuro da aviação e transição energética – sustentadas pelo nosso sistema operacional Honeywell Accelerator e pela plataforma Honeywell Forge IoT. Como um parceiro confiável, ajudamos organizações a resolver os desafios mais difíceis e complexos do mundo, fornecendo soluções acionáveis e inovações por meio de nossos segmentos de negócios Aerospace Technologies, Industrial Automation, Building Automation e Energy and Sustainability Solutions que ajudam a tornar o mundo mais inteligente e seguro, bem como mais protegido e sustentável.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.