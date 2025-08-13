Travel tech lança ferramenta com dados em tempo real para o planejamento de viagens corporativas Plataforma apresenta informações sobre o preço médio de passagens aéreas e hospedagens em todo o Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/08/2025 - 08h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 08h00 ) twitter

Plataforma gratuita com dados atualizados sobre o ticket médio de passagens aéreas e hospedagens Divulgação Onfly

A Onfly, maior travel tech B2B da América Latina, acaba de lançar uma plataforma gratuita com dados atualizados diariamente sobre o ticket médio de passagens aéreas e hospedagens em todo o território nacional, conforme histórico de reservas e cotações. O Panorama de Viagens Corporativas é uma plataforma de inteligência em viagens corporativas, baseada em dados reais e estruturados que irá ajudar empresas e profissionais na tomada de decisão em suas gestões de viagens.

As informações fazem parte da base de dados da Onfly. As passagens aéreas são registradas a partir de valores disponibilizados por todas as companhias aéreas do Brasil, além de vendas realizadas no mercado. Já os dados de hospedagens são capturados de reservas feitas na plataforma, abrangendo mais de 150 mil estabelecimentos ao redor do mundo, desde grandes redes até pequenas pousadas.

“O Panorama surge como uma plataforma de inteligência aplicada ao mercado de viagens corporativas no Brasil, com base em uma das maiores amostragens de dados reais do setor. Desenvolvemos essa solução unindo engenharia de dados, modelagem estatística e machine learning para transformar o comportamento de compra em recomendações estratégicas. Mais do que mostrar preços, a plataforma entrega sazonalidade, antecedência, padrões regionais. A nossa proposta é sair do achismo e dar ao cenário corporativo nacional uma visão clara do melhor momento e da melhor forma de realizar seus gastos”, afirma Rafael Cunha, Head de Dados e Analytics da Onfly.

No painel com dados das passagens aéreas é possível simular uma viagem informando o local de origem e destino (estado, cidade e aeroporto), a data de partida e retorno, além da quantidade de dias em que a viagem está sendo adquirida com antecedência. Desta forma, o Panorama de Viagens Corporativas informa o valor médio da passagem, e ainda, o menor e o maior preço encontrado. A plataforma oferece também informações de tarifa média por mês, melhores rotas, tarifa média por destinos e tarifa média por antecedência.

Já no dashboard de hospedagem, a ferramenta permite simular um cenário considerando o local do hotel (estado e município), data de check in e check out, número de pernoites e a quantidade de dias em que a hospedagem está sendo adquirida com antecedência. Com isso, o site apresenta o valor médio da diária e o menor e maior valor de reserva encontrado.

“Sabemos da importância do planejamento de uma viagem e por isso desenvolvemos essa solução com dados em tempo real. Com o PVC fica mais fácil as pessoas e empresas realizarem simulações visando o melhor orçamento, datas e roteiro. O mercado de turismo corporativo é grande, mas ainda possui baixa adoção de tecnologia. Muitas empresas ainda pedem cotação de passagem por e-mail e fazem reservas de hotel por telefone. Queremos levar cada vez mais soluções e facilidades para este setor”, diz Rafael.

Para os próximos meses, a Onfly prevê uma expansão do Panorama, com a inclusão de novos painéis voltados para análise de despesas corporativas no Brasil. Entre os recursos previstos estão valores médios por categoria de gasto , variações por setor econômico e o mapeamento de comportamentos regionais de consumo, permitindo que empresas comparem seus gastos com benchmarks por cidade, estado ou segmento de atuação. A proposta é ampliar o escopo da plataforma, transformando o PVC em uma referência de mercado para planejamento financeiro e inteligência geoeconômica corporativa.

