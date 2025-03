Turismo nacional bate recorde histórico e fatura R$ 207 bilhões em 2024 Desempenho positivo da economia contribuiu para a alta de 4,3% no setor em relação ao ano anterior; agências de locação e segmento da alimentação foram os destaques Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/03/2025 - 16h09 (Atualizado em 11/03/2025 - 17h30 ) twitter

O Turismo nacional fechou 2024 com um faturamento de R$ 207 bilhões — um recorde histórico para o setor desde que a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), analisa os dados. O número significou uma alta de 4,3% em comparação com o ano anterior (R$ 8,6 bilhões em termos monetários). Os dados são da pesquisa Faturamento do Turismo Nacional, realizada pela FecomercioSP, com base nos números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a Entidade, o crescimento recorde do setor foi estimulado, principalmente, pelo bom desempenho da economia, cuja expectativa é fechar o Produto Interno Bruto (PIB) em torno de 3,5% (acima dos 2% inicialmente previstos).

Nessa conjuntura, há mais gente viajando e, por consequência, consumindo produtos turísticos. Esses resultados indicam um aumento na geração de negócios, incentivando o turismo corporativo, responsável pela maior parcela do faturamento geral.

Além disso, o País registra a menor taxa de desemprego da série histórica do IBGE (6,2%) e o poder de compra dos trabalhadores segue elevado, favorecendo tanto o consumo básico quanto o lazer e o turismo.

O crédito também foi importante para esse cenário, complementando os gastos das famílias. Em 2024, houve um aumento real de 30% nas concessões de crédito em diversas modalidades, o que beneficiou diretamente o setor.

Atuação dos segmentos

Dentre os grupos analisados, a maior variação foi registrada na locação de meios de transporte, que cresceu 10,7%, atingindo um faturamento aproximado de R$ 28 bilhões. Essa expansão foi impulsionada tanto pela maior demanda quanto pela elevação média nos preços do aluguel dos veículos, que subiu 16,59% no ano, segundo o IBGE.

Outro destaque ficou por conta do segmento de alimentação, com alta de 8,4% e faturamento de R$ 32,2 bilhões. Em seguida, vieram os serviços de alojamento (7,7%), com R$ 24,5 bilhões, e o transporte aéreo, que cresceu 3,5% e faturou R$ 52,2 bilhões.

Outras elevações foram observadas nos segmentos de transporte aquaviário (5,9%); atividades culturais, recreativas e esportivas (5,5%); e agências de viagem, operadoras turísticas e outros serviços de turismo (1,7%). Esse crescimento foi motivado tanto pela demanda aquecida quanto pela inflação [tabela 2] — com exceção do transporte aéreo, cujo preço médio dos bilhetes caiu 22,2% no acumulado do ano. No entanto, é importante destacar que faturamento não significa lucro.

Custos operacionais, especialmente na aviação, são elevados e sujeitos a variações que podem impactar os resultados das companhias. O transporte rodoviário de passageiros foi o único segmento a apresentar retração, com queda de 4% e faturamento de R$ 34,4 bilhões. Apesar disso, a expectativa é de recuperação ao longo deste ano.

Faturamento por Estado

No ano passado, o turismo cresceu em 19 estados, com uma média de aumento de 4,6%. O principal destaque foi São Paulo, que, apesar de registrar uma variação de 5,7%, representou 34% do rendimento total.

O Estado contribuiu com um incremento de R$ 2,8 bilhões, totalizando R$ 52,6 bilhões no ano. A maior variação porcentual foi registrada na Bahia, com alta de 11,6% e faturamento de R$ 7,1 bilhões. Em seguida, veio Minas Gerais, com crescimento de 10,1% e faturamento de R$ 16,6 bilhões. O Rio Grande do Sul, por sua vez, liderou as quedas, com retração de 12,5%, impactado pelas enchentes de maio. Mato Grosso (-6,3%) e Mato Grosso do Sul (-6,2%) também registraram desempenho negativo, refletindo a desaceleração do Agronegócio no período.

A FecomercioSP projeta que a desvalorização do real frente ao peso argentino deve encorajar a chegada de turistas do país vizinho ao sul do Brasil no início deste ano, favorecendo a recuperação do setor no Estado gaúcho.

Nota metodológica

O estudo se baseia nas informações da Pesquisa Anual de Serviços, mediante dados atualizados com as variações da Pesquisa Mensal de Serviços, ambas do IBGE. Os valores são corrigidos mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e foram escolhidas as atividades que têm relação total ou parcial com o turismo.

Para as que têm relação parcial, foram utilizados dados de emprego ou de entidades específicas para realizar uma aproximação da participação do setor no total. Em relação aos dados regionais, a base continua sendo a PAS, mas foi adotado um procedimento estatístico distinto, de uso da proporcionalidade nacional, para encontrar a receita das atividades nos Estados e, na sequência, uma estimativa setorial para se chegar na receita operacional líquida.

Embora foram feitas estimativas segmentadas, a divulgação ficará restrita ao total, pois o objetivo é obter uma dimensão geral do setor e acompanhar o desempenho mensal. A correção monetária é feita pelo IPCA, e não pelo índice específico, tal como ocorre no volume de serviços, no IBGE.

O total do faturamento das UFs não coincide com o total nacional do levantamento da FecomercioSP, por não contabilizar o setor aéreo. Pelo fato de não haver clareza sobre como o instituto trabalha o dado de transporte aéreo de passageiro, optou-se por não usar neste momento. Quando houver uma indicação mais clara, haverá, certamente, uma atualização.

