Vibra começa a abastecer com Diesel HVO caminhões em operação no aeroporto de Guarulhos Desde dezembro de 2022, os caminhões da BR Aviation já operam com o Diesel Renovável HVO no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro Luiz Fara Monteiro 21/01/2025 - 17h09

Diesel Renovável HVO proporciona redução de aproximadamente 90% de emissões de gases de efeito estufa Divulgação Vibra

Empenhada em ser protagonista da transição energética no Brasil, a Vibra, por meio da BR Aviation - sua unidade de negócios para abastecimento de aeronaves e atividades correlatas - segue sua jornada no caminho rumo a uma economia de baixo carbono, com soluções para descarbonizar suas atividades, de parceiros e fornecedores.

Neste contexto, desde dezembro de 2024, os caminhões da BR Aviation que atuam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, iniciaram a operação com a mistura combustível que contém o Diesel Renovável HVO (sigla em inglês para Óleo Vegetal Hidrotratado), também conhecido como Diesel verde). A mistura combustível utilizada contém 10% de Diesel Renovável HVO, além do teor mandatório de 14% de biodiesel definido pela legislação e do Diesel derivado do petróleo. A perspectiva é no futuro aumentar o percentual de Diesel Renovável HVO na mistura combustível, proporcionando maior redução de emissões na operação dos veículos.

Produzido através do processamento de matérias-primas renováveis como óleo vegetal e/ou gordura animal o Diesel Renovável HVO já vem sendo utilizado na Europa e Estados Unidos em escala comercial e é uma importante alternativa de fonte de energia limpa especialmente para o setor de transportes.

O Diesel Renovável HVO se destaca em relação a outras soluções de descarbonização pois pode ser utilizado puro ou misturado em qualquer proporção no Diesel derivado do petróleo sem necessidade de adaptações nos equipamentos de armazenagem e motores e, principalmente, sem diminuir a qualidade do óleo Diesel utilizado.

Considerando o ciclo de produção e uso, o Diesel Renovável HVO pode reduzir aproximadamente 90% das emissões de gases de efeito estufa, quando comparado ao Diesel derivado do petróleo.

“O Diesel Renovável HVO é um biocombustível avançado e pode ser utilizado na proporção desejada pelo cliente em misturas com o Diesel regular. Com essa alternativa nossos clientes podem implementar metas graduais de descarbonização de suas operações, sem necessidade de adaptações nos motores Diesel convencionais, mantendo a confiabilidade operacional e sem impacto na disponibilidade e produção dos veículos, tal como ocorre a dois anos na frota BR Aviation no Aeroporto Internacional do Galeão e agora iniciamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A Vibra segue assim como protagonista oferecendo alternativas numa economia de baixo carbono”, explica Juliano Prado, vice-presidente executivo de Comercial B2B e Aviação da Vibra.

A utilização do Diesel Renovável HVO na frota BR Aviation do aeroporto de Guarulhos proporcionará uma redução de emissões de aproximadamente 80 toneladas de CO2 eq/ano. A intenção é expandir a utilização do Diesel Renovável HVO para outras operações da Vibra, além dos aeroportos de Guarulhos e do Galeão. Mais informações sobre o Diesel Renovável HVO em https://www.vibraenergia.com.br/diesel-renovavel.

Compromisso com a transição energética - A Vibra assumiu o compromisso de ser NET ZERO até 2025 para as emissões de escopo 1 e 2, com foco na redução de emissões de suas unidades operacionais e administrativas. A empresa se mantém atenta e antecipa-se para oferecer a melhor energia para seus clientes, acompanhando a evolução e disponibilidade de processos que possam ser alimentados por fontes energéticas mais limpas e renováveis. Por isso, passou a atuar em novos mercados, como energia elétrica e eletromobilidade, aumentou sua atuação no mercado de etanol e fechou parcerias estratégicas para a comercialização de Diesel Renovável.

Sobre a Vibra

Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, a Vibra é hoje uma plataforma multienergia que oferece soluções além dos combustíveis tradicionais, atendendo às necessidades energéticas de seus clientes, alinhada às melhores práticas de ESG do setor. Nos últimos foram investidos mais de R$ 7 bilhões em projetos de transição energética, visando um portfólio de soluções renováveis e descarbonização. Fazem parte do ecossistema da Vibra a Comerc, a Zeg Biogás, a Evolua e a EzVolt.

No mercado automotivo, a empresa detém a licença da marca Petrobras, formando uma rede com mais de 8 mil postos de combustíveis em todo o país, com franquias como BR Mania e Lubrax+. Presença em todas as regiões, a Vibra atende mais de 9 mil clientes em 26,7 mil pontos de consumo, incluindo aviação, transporte, indústrias, mineração, produtos químicos e agronegócio. Com a marca BR Aviation, abastece 6 em cada 10 aeronaves em mais de 90 aeroportos. A Vibra possui a maior planta de lubrificantes da América Latina e é reconhecida pela marca Lubrax.

