Voo da Delta faz pouso de emergência com 25 passageiros feridos após turbulência

A330-900 da Delta: turbulência e 25 passageiros feridos 4300streetcar via Wikimedia Commons

Passageiros de um voo da Delta Air Lines foram levados para hospitais de Minneapolis, nos Estados Unidos, depois que um voo que saiu de Salt Lake City para Amsterdã, na Holanda, enfrentou uma turbulência severa e precisou desviar para um pouso de emergência nesta quarta-feira (30). Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas.

A Comissão de Aeroportos Metropolitanos disse que o voo 56 da Delta encontrou “turbulência durante o voo que causou ferimentos a bordo”.

O voo foi desviado para MSP às 18h43, de acordo com a Flight Aware. O avião pousou em segurança por volta das 19h45.

A Delta Air Lines confirmou disse que 25 passageiros foram levados a hospitais locais para avaliação e tratamento depois que bombeiros e paramédicos de Minneapolis os encontraram no portão. O voo transportava um total de 275 passageiros e 13 tripulantes. Os detalhes sobre a extensão dos ferimentos não foram informados.

‌



Nota da Delta Air Lines:

O voo DL56 da Delta, que voava de Salt Lake City para Amsterdã, foi desviado para o Aeroporto Internacional de Minneapolis-Saint Paul na quarta-feira, após o voo passar por turbulência significativa durante a rota.

‌



A aeronave, um Airbus A330-900, pousou em segurança em MSP, e a equipe médica recebeu o voo na chegada para avaliar passageiros e tripulantes. Vinte e cinco pessoas a bordo foram transportadas para hospitais locais para avaliação e atendimento. Agradecemos o apoio de todos os socorristas envolvidos.

“A segurança é nosso principal valor na Delta, e nossa equipe Delta Care está trabalhando diretamente com os clientes para dar suporte às suas necessidades imediatas.”

‌



