A Itália que valoriza suas origens do campo à mesa Em entrevista ao Mundo Agro, Luís revela uma Itália que vai além dos destinos turísticos — feita de raízes, sabores e encontros autênticos Mundo Agro|Fabi Gennarini 20/07/2025 - 10h00

Descobertas da Itália que muita gente não conhece Foto cedida: Luis Dainese

Existe uma Itália que vai muito além de Roma, Florença ou Veneza. E ela está nas pequenas vilas, nas tradições familiares e nos sabores guardados por gerações.

É essa Itália íntima e verdadeira que encanta Luis Dainese, representante da Italian Visions e apaixonado pelo país desde sua primeira viagem em 2019.

Nesta entrevista ao Mundo Agro, ele compartilha suas experiências emocionantes com a terra de seus antepassados, fala sobre a força da enogastronomia local e mostra como é possível viver a Itália com autenticidade — do campo à mesa, da história às relações humanas.

‌



Agriturismo na Itália Foto cedida: Luis Dainese

Mundo Agro: Luis, qual é a Itália que você gosta de visitar? É a dos cartões-postais ou aquela que ainda precisa ser explorada e divulgada?

Luis Dainese: Essa pergunta é excelente — e me toca de forma muito pessoal. Minha primeira viagem à Itália foi em 2019. Claro, como muitos, conheci os clássicos cartões-postais: Roma, Pisa, Florença, Veneza. Foi incrível, mas o que tornou essa viagem verdadeiramente inesquecível foi algo além do turismo tradicional.

‌



Tive a oportunidade de reencontrar minha família de origem: conheci minha prozia (como dizemos em italiano — algo como tia-avó), que me acolheu como se eu fosse um neto. Ela vivia em Quiesa, uma pequena localidade vizinha à charmosa cidade de Lucca, na Toscana. Foi emocionante conhecer essa parte mais íntima, mais real da Itália — aquela onde a vida acontece com naturalidade.

Essa experiência me levou a explorar lugares fora do radar do grande público, como Viareggio, Forte dei Marmi, Massarosa, Capannori, entre outros. E, desde então, sempre que volto, busco vivenciar esse outro lado do país: a Itália das raízes, das histórias familiares, das tradições locais. Sem dúvida, os ícones turísticos são imperdíveis, mas a alma da Itália pulsa com mais força nos destinos menos óbvios — e são esses que mais me conectam com o país.

‌



Mundo Agro: A comida e a bebida italianas têm um verdadeiro pedigree. Existem roteiros específicos voltados para quem deseja mergulhar na gastronomia e nos vinhos do país. Os italianos sabem preservar suas tradições — e sabem vendê-las muito bem. Para quem vai à Itália, o que não pode deixar de provar, visitar ou viver?

Luis Dainese: Falar da enogastronomia italiana é mergulhar na identidade mais profunda do país — uma herança emocional, familiar e histórica que os italianos preservam com orgulho. Sempre que alguém me pergunta o que não pode deixar de experimentar, eu digo: entre numa pequena trattoria, numa “portinha” sem grandes pretensões — é ali que a mágica acontece. A comida é preparada com alma e o vinho da casa, quase sempre, é surpreendente.

Claro que a Itália também oferece restaurantes renomados e experiências de alta gastronomia — há opções para todos os gostos e bolsos. Mas o mais importante, na minha opinião, é viver a cultura gastronômica com autenticidade: provar produtos locais, visitar vinícolas familiares, participar de colheitas ou de uma simples refeição em uma vila rural.

Cada região tem suas especialidades e segredos. Ainda não conheço o país inteiro (embora esteja nos meus planos), mas, em cada lugar que visitei, fui recebido com generosidade. A hospitalidade italiana é algo que marca — e isso faz da comida e do vinho experiências ainda mais inesquecíveis.

Mundo Agro: Você representa a Italian Visions. Que Itália vocês oferecem aos viajantes? É uma Itália clássica, alternativa, enogastronômica? Como vocês conectam o visitante a experiências mais autênticas?

Luis Dainese: A Italian Visions é um DMC (Destination Management Company, ou Empresa de Gestão de Destinos) especializada em criar roteiros personalizados por toda a Itália — e é um parceiro essencial para a DPAN Marketing & Representação e a DPAN Travel.

A Itália que oferecemos aos viajantes é plural. Pode ser clássica, com visitas aos grandes ícones culturais e artísticos; pode ser alternativa, explorando regiões pouco conhecidas, comunidades locais e até locações de filmes italianos e internacionais; pode ser profundamente enogastronômica, com roteiros que mergulham nos sabores regionais, vinhos artesanais e experiências com chefs e produtores.

Nosso objetivo é criar conexões reais entre o visitante e o território. Não vendemos apenas viagens — oferecemos vivências com alma: conhecer tradições preservadas, participar da rotina local, descobrir histórias de famílias e comunidades. É assim que nossos viajantes sentem a Itália de verdade — por inteiro, com o coração.

