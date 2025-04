A melhor pizzaria da América Latina agora oferece o melhor molho de tomate A Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, passou a utilizar o molho de tomate San Marzano, da Solania, em suas receitas Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 09/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 02h00 ) twitter

Chef Andre Guidon, da Leggera Pizza Napoletana Foto: Arquivo pessoal

A Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, eleita a Melhor Pizzaria da América Latina pelo Guia 50 TOP Pizza 2024 e que detém outros títulos importantes na gastronomia, agora tem o melhor molho de tomate em suas pizzas.

O Mundo Agro participou nesta segunda-feira (7) da degustação das pizzas com o molho de tomate San Marzano, da Solania, que é originário da região do Monte Vesúvio, na Campânia, Nápoles, Itália.

O chef Andre Guidon é um dos embaixadores da marca no Brasil. Além de ser o autor do livro “A Fórmula Secreta”, Guidon foi eleito, em 2014, o melhor pizzaiolo do mundo pela Associazione Verace Pizza Napoletana, uma organização sem fins lucrativos que promove a culinária e a tradição da pizza napolitana.

Confira o bate-papo saboroso com o chef Guidon e seus sócios: Fabio Muccio e Bruno Caccavale. E também com Renato Rocco, da Solania.

‌



Bruno Caccavale, um dos sócios da Leggera Pizza Napoletana, e Renato Rocco, responsável pelo martketing da Solania Foto: Arquivo pessoal

Mundo Agro: Por que vocês decidiram procurar um molho de tomate diferente para as pizzas? Você participou de todo o processo, desde a semente até a colheita do tomate. Esteve na região duas vezes.

‌



Andre Guidon: Eu tenho um defeito: sempre busco a perfeição. E, quando a gente começa a procurar o detalhe, o detalhe do detalhe, para levar a pizza a um outro nível, o tomate era uma área em que eu sentia que ainda faltava algo. Sempre viajei muito para a Itália, comi em pizzarias premiadas, e o tomate sempre foi uma questão para mim. Eu sabia que o Brasil tem muitas coisas incríveis e produtos artesanais fantásticos, mas, especificamente, o tomate nunca me deixou 100% convencido.

Mundo Agro: Você negociou durante dois anos para ter o San Marzano em sua pizza.

‌



Andre Guidon: Foram dois anos de conversas, porque a região que produz o San Marzano é muito pequena. Não é um produto disponível para o mundo inteiro. Então, você também precisa ser “escolhido” para usá-lo. Começamos a trabalhar com o Mauro Clemente, da C-Trade, para importar o produto. No ano passado, começamos os testes.

Mundo Agro: É um produto diferenciado e mais caro.

Andre Guidon: Sempre acreditamos que a nossa pizza merecia isso. Às vezes, a gente simplifica em algum ponto do processo, mas em outros, buscamos elevar a qualidade do produto, justificando o investimento e criando algo ainda melhor.

Mundo Agro: O que o San Marzano representa para você, tanto como consumidor quanto como dono de um negócio?

Andre Guidon: Como consumidor, é uma explosão de sabor. Seja em um ragu, num molho rápido ou na pizza, onde o tomate é apenas espremido e colocado por cima. É uma festa para o paladar. Como dono do restaurante, é um grande orgulho. Conseguir ter um ingrediente de uma região tão pequena e exclusiva, e usá-lo em todos os nossos produtos, é algo único.

Molho de tomate San Marzano, da Solania Foto: Arquivo pessoal

Mundo Agro: O que é o San Marzano para você?

Renato Rocco: É o sabor de Nápoles. O San Marzano tem um diferencial no processo de escolha da semente, da semeadura até o produto final. É o tomate que os italianos consomem.

Mundo Agro: Qual a expectativa da Solania no Brasil?

Renato Rocco: O Brasil tem 200 milhões de pessoas, muitas das quais têm raízes italianas. As pessoas podem agora consumir um produto de qualidade, como o San Marzano.

Mundo Agro: O André se tornou um embaixador da marca aqui no Brasil, além da parceria com a C-Trade Gourmet.

Renato Rocco: O André é o nosso “Brand Ambassador” porque precisávamos de alguém que pudesse explicar o produto de forma clara. A C-Trade Gourmet, do Mauro Clemente, é o distribuidor que faz com que o produto chegue às pizzarias. O produto está sendo distribuído no Brasil há menos de 4 meses. É uma herança cultural muito ligada à Itália. O brasileiro ama a Itália, e a Itália ama o brasileiro. É uma simbiose maravilhosa.

Fabio Muccio, um dos sócios da Leggera Pizza Napoletana Foto: Arquivo pessoal

Mundo Agro: Como surgiu a ideia de buscar o melhor tomate para a melhor pizza de São Paulo?

Fabio Muccio: Conversei com o André e falei: “As nossas casas estão crescendo, o que estamos fazendo tem muita demanda. Aqui no Brasil, exportamos o melhor do nosso produto, mas não consumimos o melhor.” Eu vivi em Nápoles até os 9 anos, e sempre pensei: “Será que podemos fazer ainda melhor?” Trazer a obsessão pela qualidade, que sempre tivemos, para um outro nível. Foi assim que começamos a trabalhar com a Solania. Selecionamos nossa própria fileira de tomates e acompanhamos todo o processo, desde a semente até o fechamento do produto. Era fácil continuar no caminho confortável, servindo a melhor margarita e as melhores cebolas, mas queríamos algo mais.

Mundo Agro: O que o San Marzano representa para você?

Fabio Muccio: É belíssimo!

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

