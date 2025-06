A nova geração de cafeicultores O Mundo Agro marca presença na Expedição Regenera, da Nescafé Plan, no Espírito Santo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 25/06/2025 - 15h19 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Expedição Regenera, da Nescafé Plan, no Espírito Santo Foto: Arquivo pessoal

O Mundo Agro está no Espírito Santo para uma expedição muito especial.

Eu visitei a fazenda da querida família Bianchini. Cássio e suas filhas, Kaézia e Kiki, são sócios na propriedade de café conilon localizada em Aracruz, a 84 km de Vitória.

‌



A parceria entre eles, o amor pelo café e o investimento em inovação tecnológica no campo, nas finanças e na logística transformaram o negócio da família.

E tem mais: Kaézia, a filha mais velha, é uma das estrelas da campanha Nescafé Fazedores — uma edição especial de café solúvel que destaca produtores como protagonistas.

‌



O Nescafé Plan, projeto da Nescafé, conhecido no Brasil pelo lema “Cultivado com Respeito”, apoia mais de 2.200 famílias e incentiva práticas de agricultura regenerativa nas principais regiões cafeeiras do país.

É ESG na veia — do campo até o café pronto na xícara!

‌



Acompanhe, em breve, a série de matérias especiais no Mundo Agro, no portal R7.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp