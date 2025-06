Agriturismo: Forte de Gaia une cultura e gastronomia com vista para o Rio Douro em Portugal Descubra como o Forte de Gaia une design, história e gastronomia para oferecer uma experiência autêntica no coração da região do vinho do Porto Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 30/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 30/06/2025 - 10h20 ) twitter

Hotel Forte de Gaia preserva a essência das vinícolas clássicas e nos sabores regionais Foto cedida: Forte de Gaia, Portugal

Viver uma experiência completa, que envolve cultura, gastronomia, história e conexão com a comunidade local. No Forte de Gaia, hotel com raízes em uma antiga cave de vinho do Porto, esse conceito ganha uma dimensão especial em Portugal.

Com um design contemporâneo, o hotel preserva a essência das vinícolas tradicionais e oferece uma experiência sensorial única, com vistas panorâmicas para o Rio Douro.

Seguimos com nossa série de entrevistas especiais com Luis Dainese, da DPAN. Desta vez, ele fala sobre como o Forte de Gaia se destaca no turismo enogastronômico português e sobre as experiências que fazem deste destino uma joia para o viajante brasileiro.

Luis Dainese, da DPAN, no Hotel Forte de Gaia, Portugal Foto cedida: Luis Dainese, DPAN

Mundo Agro: O conceito de agriturismo tem evoluído muito e hoje está mais ligado à experiência completa do que apenas ao local. Como o Hotel Forte de Gaia incorpora essa ideia de viver o território, a cultura e o alimento com autenticidade?

‌



Dainese: O Forte de Gaia, hotel representado pela DPAN MARKETING no Brasil, foi modelado a partir de uma antiga cave de vinho do Porto — e isso já diz muito sobre como o conceito do agriturismo está em suas raízes. Mesmo com um design moderno, o hotel preserva a essência das vinícolas clássicas:

Na arquitetura, nos sabores regionais reinterpretados pelo restaurante e na decoração inspirada nas águas do Douro e no caminho que o vinho percorre da garrafa até a taça.

‌



Tudo foi pensado minuciosamente para o hóspede sentir esse território com autenticidade. E, claro, a hospitalidade da equipe completa a experiência — somos recebidos com tanta atenção e carinho que é impossível não se sentir parte de uma verdadeira comunidade portuguesa.

Mundo Agro: O vinho é uma das grandes paixões portuguesas — e está no DNA de Gaia. Unir isso com a vista para o Douro tem preço? (risos)

‌



Dainese: Sim, tem preço — mas é daqueles momentos que não têm realmente um valor mensurável. Estar no Forte de Gaia é viver uma imersão em um hotel de design sofisticado, pensado para o bem-estar do hóspede, que busca mais do que uma hospedagem: quer sentir a região. O HFG entrega uma experiência completa, com alma, que conecta o visitante à abundância cultural do Porto, à história do vinho e à beleza única do Douro. A vista para o rio, com uma taça de vinho do Porto na mão, é daquelas cenas que ficam para sempre na memória (e eu pude vivenciá-la muito de perto este ano, rs. Garanto que ficará na minha alma para sempre essa experiência).

Mundo Agro: A gastronomia é uma das formas mais diretas de viver o agriturismo. A cozinha do hotel trabalha com ingredientes da estação, de produtores locais. Na sua opinião, qual comida do hotel o hóspede não pode deixar de experimentar?

Dainese: Essa é uma pergunta muito difícil (risos), porque, sem exagero, todas as refeições no restaurante do hotel são deliciosas — desde o pequeno-almoço, com pães quentinhos, compotas artesanais e frutas frescas, até o jantar. Tudo é pensado para proporcionar uma experiência sensorial completa ao hóspede.

Na minha opinião, dois pratos se destacam e realmente me marcaram: a sopa cremosa de tomate coração-de-boi assado, servida com uma releitura da clássica francesinha, e o bacalhau à Zé do Pipo com purê, preparado de forma delicada e extremamente saborosa. É difícil escolher só um — e esse é justamente o charme da gastronomia no Forte de Gaia.

Mundo Agro: Sustentabilidade e turismo de essência caminham juntos. O hóspede se interessa em saber quais são as ações do hotel?

Dainese: Sim. Essa tendência é cada vez mais explorada pelos hóspedes de todo o mundo, e o HFG não fica de fora desse conceito.

Mundo Agro: O brasileiro já está mais interessado em viver Portugal fora do óbvio?

Dainese: Com toda a certeza. O brasileiro está cada vez mais interessado em viver um Portugal além do óbvio. Há uma busca crescente por experiências que conectem o viajante com a comunidade local, com os sabores autênticos, com as paisagens menos exploradas e com o verdadeiro ritmo da vida portuguesa. É uma forma de acessar a essência do país — sentir o que há de mais genuíno, longe das multidões e próximo do que realmente define Portugal.

Mundo Agro: Para quem quer sair dos roteiros turísticos e se conectar com o verdadeiro espírito português, o que não pode deixar de ser vivido no Forte de Gaia?

Dainese: Para quem busca viver o verdadeiro espírito português no Forte de Gaia, três experiências são essenciais:

Degustação guiada de vinhos com vista para o Douro — uma imersão na cultura enológica local, harmonizando sabores e histórias da região.

Pôr do sol no terraço ou na piscina panorâmica, apreciando o rio com uma taça de vinho do Porto — uma cena memorável e sofisticada.

Passeio no teleférico de Gaia, que conecta o hotel ao outro lado do Douro e proporciona vistas únicas da paisagem e das caves do Porto.

