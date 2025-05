Inovação e sustentabilidade para transformar a alimentação no Brasil Rodrigo Visentini, presidente da Unilever Alimentos, apresenta tendências, ações sustentáveis e planos de expansão da marca no Brasil Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 25/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 25/05/2025 - 10h00 ) twitter

Algumas das marcas da Unilever Alimentos no Brasil Foto cedida: Unilever

A Unilever Alimentos segue apostando em um portfólio cada vez mais diversificado e alinhado às necessidades e desejos dos consumidores brasileiros.

O Mundo Agro conversou com Rodrigo Visentini, presidente da Unilever Alimentos no Brasil. Ele falou sobre as novidades gastronômicas previstas para 2025, o compromisso com a sustentabilidade e o uso da inovação tecnológica para atender tanto o mercado de alimentos quanto o setor de foodservice. Visentini também abordou os desafios e as perspectivas para o setor alimentício brasileiro em um cenário de constantes transformações.

‌



Rodrigo Visentini, presidente da Unilever Alimentos no Brasil Foto cedida : Unilever

Mundo Agro: Quais são as principais novidades e tendências gastronômicas da Unilever para 2025?

‌



Rodrigo Visentini: Em 2025, seguimos avançando em um portfólio para a Unilever Alimentos que valoriza o sabor em todas as suas dimensões, da indulgência à nutrição, da tradição à inovação. Nossas principais apostas estão conectadas ao paladar do brasileiro e às transformações de suas necessidades, desejos e forma de consumir, com opções que agregam no preparo ou na finalização e complemento dos pratos.

Knorr, reconhecida pelos caldos e temperos, tem ampliado seu portfólio com o lançamento de molhos de pimenta com a picância ideal para diversas ocasiões, dentro ou fora de casa, além de atomatados, como a passata e o molho de tomate. A marca reforça o protagonismo dos ingredientes simples, com sabor caseiro e ingredientes mais naturais em produtos práticos. Há ainda alternativas de molho de tomate e caldos Zero Sal, que vêm conquistando espaço por seu menor teor de sódio, mas mantendo o sabor que é diferencial do produto.

‌



Já Hellmann’s segue explorando a indulgência em momentos de celebração e descontração. O portfólio de ketchup e maionese Supreme e a linha de maioneses saborizadas, ambos em squeeze, têm ganhado visibilidade em experiências voltadas ao público mais jovem em torno dos territórios do esporte (NBA), dos games, da música, dos eventos e do streaming, nos colocando ao lado dos fãs quando estão vivendo suas paixões e precisam de sabor e cremosidade para seus lanches e petiscos. Ao mesmo tempo, a marca celebra a sua presença nas tradições da culinária caseira dos brasileiros ao valorizar as reuniões em família e encontros aos domingos por meio da Verdadeira Maionese em seu icônico pote, que há mais de 60 anos no Brasil acompanha de perto seus consumidores.

Maizena, que completou 150 anos em 2024, continua como uma marca que representa a tradição da cozinha afetiva brasileira. Por meio dela, valorizamos receitas que atravessam gerações e contam com o toque especial do famoso amido de milho da caixinha amarela para transformar texturas, seja com crocância, fofura ou cremosidade. Nossas ações com Maizena mostram como um ingrediente tão básico segue tão relevante na rotina, inclusive em novas versões de consumo, em receitas simples ou elaboradas.

E Mãe Terra é uma de nossas principais apostas quando o assunto é equilíbrio na rotina e mudança de hábitos, começando pelo prato. A marca acompanha um público atento e cuidadoso com a saúde, alinhado a um estilo de vida descolado e que não abre mão do prazer na alimentação ao fazer escolhas mais conscientes. Com um portfólio que inclui, em sua maior parte, produtos naturais e orgânicos, a marca promove experiências autênticas por meio de parcerias importantes, como a WSL (liga mundial de surfe), conteúdos educativos e iniciativas alinhadas ao seu propósito. Seu compromisso com a sustentabilidade, evidenciado pela compensação histórica de plástico e parcerias estratégicas, reforça sua identidade e fortalece o relacionamento com o público.

Paralelo às iniciativas de cada marca, também reforçamos a nossa aproximação com os consumidores em eventos, como Lollapalooza e Rock in Rio, até bares e restaurantes. Além das parcerias com os estabelecimentos, nossas marcas comprovam seus diferenciais com degustações, desafios e ativações em eventos como o concurso Comida di Buteco, SP Gastronomia, Taste Festival e OctoberFest. Soma-se a isso, estamos sempre atentos às tendências e às mudanças no comportamento e necessidades dos consumidores brasileiros e tudo o que criamos de novidades, seja em portfólio, ativações e campanhas, incluindo o ambiente das redes sociais, é feito com base em pesquisas, social listening e conversas diretas com o nosso público, o que garante uma conexão genuína com o consumidor.

Isso não é só presença institucional, é sobre participar da cultura alimentar em seus diversos momentos, somando ainda mais sabor às experiências e vivências das pessoas e evoluir junto com o consumidor, sempre com atenção à qualidade dos ingredientes, à funcionalidade dos produtos e à pluralidade do paladar do Brasil.

Mundo Agro: Quais iniciativas a Unilever implementa para promover a sustentabilidade na indústria alimentícia?

Rodrigo Visentini: A sustentabilidade é um pilar essencial da nossa estratégia. Mais do que uma diretriz, é um critério de decisão para o negócio. Na Unilever, trabalhamos com metas concretos em quatro frentes: clima, natureza, plástico e impacto social. Algumas delas são reduzir 100% das emissões absolutas de gases de efeito estufa (GEE) nas operações diretas; implementar práticas de agricultura regenerativa em 1 milhão de hectares até 2030; reduzir em 30% o uso de plástico virgem até 2026; ajudar 250.000 agricultores de pequeno porte da nossa cadeia de fornecimento a ter acesso a programas com impacto social até 2026.

Na prática, já implementamos um biodigestor na fábrica, que reaproveita resíduos para geração de energia limpa e evitando a emissão de cerca de 300 toneladas de CO₂. Lançamos frascos 100% de plástico PCR (resina reciclada) para Hellmann’s. Reduzimos o uso de mais de 57 mil toneladas de plástico virgem em nossas embalagens, evitando a emissão de cerca de 100 mil toneladas de CO2, seja pelo uso de material reciclado, seja por novos designs que demandam menos insumo. Conduzimos ainda projetos de agricultura regenerativa junto à cadeia de fornecimento, como a produção de aveia para Mãe Terra.

Na frente social, temos o programa Unidos Pela Comida, que tem evitado o desperdício de toneladas de alimentos, viabilizando a redistribuição de mais de 3 milhões de toneladas de alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Além disso, temos o projeto Da Quebrada, restaurante escola que une gastronomia periférica, aproveitamento integral dos alimentos, capacitação profissional e circularidade para fortalecer a comunidade, e a parceria com a ONG Amigos do Bem, que leva castanhas-de-caju dos seus projetos sociais para os produtos da Mãe Terra, gerando renda e apoiando famílias do sertão nordestino.

Esses projetos são alguns exemplos de como fortalecemos o papel da alimentação como força de transformação socioambiental e são, também, uma alavanca de inovação e competitividade no setor.

Mundo Agro: Como a Unilever está incorporando inovações tecnológicas em seus produtos e serviços para o setor de foodservice?

Rodrigo Visentini: Para o setor de food service, há uma estrutura diferenciada na Unilever, com liderança e autonomia de negócio, na qual nos referimos como Unilever Foods Solutions, e tem o atendimento focado nas embalagens maiores e parcerias com restaurantes. Porém, o nosso portfólio atende também diretamente o espaço “da cozinha para fora”, a exemplo dos molhos de pimenta de Knorr, assim como ketchup e as maioneses saborizadas de Hellmann’s. Para ampliar essa presença, temos investido fortemente em inteligência de dados para entender padrões de consumo dentro e fora de casa, nos permitindo antecipar tendências e responder de forma ágil a diferentes necessidades, bem como selecionar os produtos mais adequados para esse momento fora do lar, contribuindo tanto com grandes operadores, redes ou pequenos empreendedores. Paralelamente, a tecnologia também tem contribuído em nossas estratégias de comunicação direta ao consumidor, ampliando nossa conexão com eles, reforçando o posicionamento e diferenciais das marcas e, consequentemente, agregando valor para quem opta por colocar o nosso portfólio na mesa.

Estamos atentos ao potencial de soluções que entreguem praticidade na operação, melhor custo-benefício e uma experiência final superior ao consumidor. É assim que enxergamos a tecnologia como um vetor de crescimento sustentável e de diferenciação competitiva.

Mundo Agro: Qual é, na sua opinião, o maior desafio da companhia ou setor?

Rodrigo Visentini: Alguns dos grandes desafios do setor envolve produções mais sustentáveis, mudanças de práticas agrícolas, desafios climáticos e atender às constantes mudanças no comportamento dos consumidores, considerando tanto seus desejos, quanto necessidades e exigências para as diferentes ocasiões de consumo, em um País continental e muito diverso.

Mundo Agro: Qual perspectiva, projeção de mercado para esse ano?

Rodrigo Visentini: Estamos otimistas e, ao mesmo tempo, com os pés no chão. O mercado de alimentos no Brasil é robusto, e a Unilever Alimentos está entre os dez maiores players do setor. Com um portfólio presente em 9 a cada 10 lares brasileiros, nossa ambição é continuar crescendo com relevância, responsabilidade e diferenciação. Seguimos apostando na expansão de parcerias estratégicas, maior penetração em canais qualificados e evolução do portfólio com soluções que façam sentido para o consumidor, varejo e comércio. Seguimos aprimorando os pilares de sustentabilidade, inovação e excelência operacional porque acreditamos que performance e impacto positivo caminham juntos, e acreditamos no papel central da alimentação, não só como parte da rotina e uma necessidade básica, mas como instrumento de transformação para as pessoas, para o mercado e para o planeta.

