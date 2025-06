Variedade de laranja-doce combina elevada produtividade a alto teor de vitamina C Majorca e Kawatta são resultado dos programas de melhoramento genético do Instituto Agronômico (IAC), da Embrapa e da Fundação Coopercitrus Credicitrus Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 24/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/06/2025 - 02h00 ) twitter

Duas novas cultivares de laranja-doce chegam ao mercado Foto cedida: Girardi, Eduardo Augusto

Com maturação precoce, alto rendimento e excelente qualidade de suco, a laranjeira-doce Majorca tem se consolidado como uma opção estratégica para citricultores paulistas.

A variedade, recomendada para colheita entre maio e agosto, combina elevada produtividade, teor expressivo de vitamina C e versatilidade para diferentes mercados, sendo indicada tanto para processamento industrial quanto para consumo in natura.

A Majorca vem sendo avaliada com bons resultados nas condições climáticas do estado de São Paulo, com compatibilidade comprovada para enxertia nos principais porta-enxertos utilizados na citricultura brasileira, como limão Cravo, citrumelo Swingle e tangerina Sunki. Seu cultivo é recomendado desde o Extremo Sul até o Norte do estado.

Além da coloração intensa da casca e da polpa, a cultivar se destaca pelo bom ratio (relação sólidos solúveis/acidez), característica valorizada na indústria de sucos — tanto para produtos pasteurizados quanto para sucos concentrados e congelados.

De origem espanhola e introduzida no Brasil via Flórida, a Majorca integra hoje o Banco Ativo de Germoplasma de Citros do Centro de Citricultura Sylvio Moreira/IAC, em Cordeirópolis (SP), e também está presente nos bancos da Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas (BA), e da Fundação Coopercitrus Credicitrus, em Bebedouro (SP).

A tecnologia é resultado do trabalho conjunto da Embrapa com instituições parceiras e faz parte das soluções que buscam diversificar cultivares, aumentar a competitividade da citricultura e atender às demandas da indústria e do consumidor final.

