Como a cidade de Bastos, no interior de SP, se tornou a capital brasileira do ovo A importância da Câmara Setorial para os negócios do setor Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 27/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bastos, interior de SP, a Capital do Ovo Foto cedida : Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

O município de Bastos, no interior de São Paulo, é responsável por 15% da produção nacional de ovo, a proteína mais consumida no país, e por 27% da produção do estado de São Paulo. A cidade tem mais de 20.500 habitantes e seu nome originou-se da Fazenda Bastos, propriedade de Henrique Bastos, pai de Charles Bastos.

Tudo começou em 18 de junho de 1928, quando Senjiro Hatanaka foi enviado pelo governo japonês para procurar terras destinadas a receber as levas de imigrantes japoneses.

Após ciclos de culturas como café, algodão e sericicultura, o município descobriu, em 1957, a avicultura de postura e, hoje, possui o maior plantel de galinhas de postura do país, sendo assim, o município com a maior produção de ovos do Brasil.

E não é à toa que lá acontece a tradicional Festa do Ovo, que, em 2024, movimentou cerca de R$ 20 milhões em negócios.

‌



Cristina Nagano, presidente da Câmara Setorial do Ovo de São Paulo Foto: Arquivo pessoal

A presidente da Câmara Setorial do Ovo, Cristina Nagano, foi uma das palestrantes na 2ª Reunião Setorial das Mulheres Líderes nas Câmaras Setoriais do Agronegócio Paulista. Cristina destacou o papel da mulher no setor e sua importância. “É aquela história, né? Quando uma mulher vai à frente, ela vai abrindo o caminho para outras”, afirmou.

A Câmara Setorial do Ovo é composta por produtores e pela indústria, abrangendo desde a pasteurização até ovos em pó e líquidos. Um assunto de grande repercussão no último mês foi o aumento no preço do ovo, e Cristina explicou o que aconteceu.

‌



“O ovo subiu bastante. Houve um aumento na nossa produção, mas, juntamente com o aumento da produção, houve também um aumento da demanda, o que causou o aumento dos preços”, explicou Nagano.

A Câmara Setorial é de grande importância para o estado. “As reuniões buscam reunir todas as áreas integrantes dessa câmara, reunindo as partes importantes do negócio dos ovos na mesma mesa. É trazer a Secretaria da Agricultura e todos os responsáveis pelas nossas demandas, trazer o produtor, a indústria, outros erros, seja a cadeia de clientes ou a cadeia de fornecimento, para estarem todos juntos na mesma mesa e de forma acessível a todos”, disse Nagano.

‌



E vem novidade por aí. “Estamos trabalhando no livro Ovos São Paulo, em parceria com a Secretaria da Agricultura e o setor privado, mapeando todos os produtores de ovos do Estado de São Paulo”, comentou Nagano.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5