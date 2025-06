Brasil é destaque em premiação global de energia sustentável promovida pelo MIT Projeto nacional de bioenergia avança à final do Energy Summit Awards 2025, consolidando protagonismo do país na transição energética e na economia circular Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 17/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projeto da Multi Bioenergia, do Grupo Multilixo, gera energia renovável a partir do beneficiamento de resíduos Foto cedida: Multilixo

Um projeto da Multi Bioenergia, empresa do Grupo Multilixo, foi escolhido finalista na categoria Sustainability do Energy Summit Awards 2025, promovido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). A iniciativa, que transforma resíduos em energia renovável, é destaque na principal premiação global dedicada à inovação em sustentabilidade e transição energética.

A indicação reconhece iniciativas que transformam, na prática, o setor energético por meio da inovação, circularidade e impacto ambiental positivo.

O programa transforma madeira descartada em energia limpa — uma solução que alia sustentabilidade, viabilidade econômica e contribuição direta à agenda climática.

‌



“Estamos construindo o futuro com aquilo que o mundo ainda insiste em descartar. Ser finalista de um prêmio com a chancela do MIT é mais do que um reconhecimento, é a validação de que o que fazemos tem relevância global, gera impacto real e aponta um caminho viável para o setor. É a prova de que um novo modelo energético não só é possível, como precisa nascer conectado à circularidade, à regeneração e à coragem de redesenhar o sistema. A Multi Bioenergia existe para isso,” disse Lucas Urias, Diretor de Estratégia e Inovação do grupo responsável pela iniciativa.

Lucas Urias, Diretor de Estratégia e Inovação do Grupo Multilixo Foto cedida : Grupo Multilixo

A escolha dos finalistas foi feita por um comitê internacional com apoio de instituições parceiras do MIT e contou também com votação popular.

‌



O anúncio oficial será feito durante o Energy Summit 2025, que ocorrerá entre 24 e 26 de junho, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, reunindo mais de 15 mil profissionais dos setores empresarial, acadêmico, governamental e de investimento.

Neste ano emblemático para a pauta climática, com o Brasil como país-sede da Conferência das Partes (COP), o reconhecimento internacional reforça o papel estratégico do país na liderança de soluções sustentáveis e inovadoras para o futuro da energia.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp