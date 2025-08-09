Brasil enfrenta novo desafio nas exportações de frescos após o tarifaço Decisão do governo dos EUA impacta logística e demanda adaptação imediata do setor Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 09/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil enfrenta aumento de 50% nas tarifas de exportação de produtos frescos para os EUA.

Setor FFLVO busca alternativas para manter competitividade, como diversificação de mercados e inovação tecnológica.

A tarifa pode impactar preços no varejo brasileiro, com possíveis consequências para oferta e demanda interna.

A The Brazil Conference & Expo se destaca como espaço para fortalecer parcerias e buscar soluções coletivas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Setor FFLVO reage à barreira comercial dos EUA Foto cedida: International Fresh Produce Association

O aumento de 50% nas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos frescos acende um alerta no setor FFLVO (frutas, flores, legumes, verduras e orgânicos).

Altamente sensível a variações de custo e dependente de uma logística ágil, o segmento brasileiro agora busca alternativas para preservar competitividade e estabilidade.

Em entrevista à Mundo Agro, Valeska Oliveira Ciré, country manager da International Fresh Produce Association (IFPA) no Brasil, analisa os efeitos da medida e aponta caminhos como diversificação de mercados, inovação tecnológica e colaboração entre os elos da cadeia.

Valeska Oliveira Ciré, country manager da International Fresh Produce Association (IFPA) no Brasil Foto cedida: International Fresh Produce Association (IFPA)

Mundo Agro: Quais os principais desafios logísticos que o setor FFLVO enfrentará com a nova tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos?

Valeska Oliveira Ciré: Essa medida pode gerar instabilidade em um setor que depende fortemente de planejamento, logística integrada e previsibilidade. O comércio internacional de produtos frescos exige resposta rápida e sincronizada entre diferentes elos da cadeia, e qualquer variação de cenário, como uma tarifa elevada, pode comprometer prazos, aumentar custos operacionais e afetar a tomada de decisão das empresas exportadoras.

Mundo Agro: Como a alta sensibilidade a variações de custo afeta a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional?

Valeska Oliveira Ciré: Produtos frescos são especialmente sensíveis a variações de custo. Tarifas adicionais como essa impactam diretamente o preço final ao consumidor nos mercados de destino, o que pode reduzir a competitividade frente a outros países exportadores.

Isso exige ainda mais eficiência logística, diferenciação e investimentos em qualidade e rastreabilidade para manter a atratividade dos produtos brasileiros no cenário internacional.

Mundo Agro: De que forma essa tarifa pode impactar o preço final dos produtos frescos no varejo brasileiro?

Valeska Oliveira Ciré: O aumento das tarifas pode gerar um efeito duplo: elevação dos custos para exportadores e, em paralelo, redirecionamento de parte da produção ao mercado interno. Isso pode alterar a oferta no varejo brasileiro, afetando os preços.

Em algumas categorias, a maior disponibilidade local pode pressionar o valor para baixo; em outras, os custos adicionais do setor podem ser repassados, impactando o consumidor final.

Mundo Agro: Quais estratégias o setor pode adotar para mitigar os efeitos negativos dessa tarifa sobre as exportações?

Valeska Oliveira Ciré: Diversificação de mercados e investimento em diferenciação são caminhos possíveis. O setor FFLVO brasileiro já tem apostado em tecnologia, rastreabilidade e certificações para se consolidar como fornecedor confiável e competitivo.

Ampliar destinos comerciais, reforçar reputação e adaptar-se rapidamente a novos cenários são estratégias essenciais para manter o ritmo das exportações.

Mundo Agro: Qual o papel da tecnologia e da inovação para fortalecer a resiliência do setor diante de barreiras comerciais como essa?

Valeska Oliveira Ciré: A tecnologia tem sido um dos pilares da resiliência do setor. Soluções que otimizam a cadeia logística, reduzem perdas e melhoram o controle de qualidade contribuem diretamente para manter a competitividade.

Em um ambiente global com mais exigências, inovação passa a ser uma ferramenta não apenas de eficiência, mas também de acesso a novos mercados e fidelização de clientes.

Mundo Agro: Como a variação nos volumes exportados pode influenciar a oferta e a demanda no mercado interno brasileiro?

Valeska Oliveira Ciré: Mudanças nos volumes exportados tendem a afetar diretamente a oferta no mercado doméstico. Quando há redirecionamento de produtos originalmente destinados à exportação, o varejo precisa se adaptar rapidamente.

Isso pode gerar aumento da oferta em determinados períodos, influenciando preços e exigindo planejamento mais dinâmico de estoques por parte dos distribuidores e pontos de venda.

Mundo Agro: Como o evento The Brazil Conference & Expo pode contribuir para a busca de soluções frente a esse cenário desafiador?

Valeska Oliveira Ciré: A The Brazil Conference & Expo é um ponto de encontro estratégico para o setor. Além de aproximar produtores, compradores e fornecedores, a feira funciona como um espaço de articulação prática e de troca de experiências.

Em momentos de incerteza, como o atual, essa conexão se torna ainda mais importante para buscar alternativas coletivas, fortalecer parcerias e desenhar caminhos para superar obstáculos comerciais.

Mundo Agro: Como as mudanças nas tarifas internacionais influenciam o planejamento de estoques e a precificação no varejo?

Valeska Oliveira Ciré: As tarifas internacionais alteram as projeções de saída de produtos, o que afeta diretamente o giro de estoques e o planejamento comercial.

Variações nos volumes destinados à exportação impactam a disponibilidade local, exigindo mais agilidade dos varejistas para ajustar compras, precificar corretamente e evitar rupturas ou excesso de oferta. A cadeia precisa estar atenta para reagir de forma coordenada a essas mudanças.

