Brasil recicla apenas 8% dos resíduos e busca soluções para fortalecer economia circular
Grupo Multilixo destaca a importância de tecnologia, políticas públicas e engajamento coletivo
O Dia Nacional de Combate à Poluição, celebrado em 14 de agosto, reforça a necessidade de práticas sustentáveis em todas as etapas do ciclo de consumo, da produção ao descarte.
O Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, mas recicla apenas 8% desse total, muito abaixo das metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que busca reduzir o envio de resíduos a aterros e fomentar a economia circular.
Apesar da baixa taxa de reciclagem, não faltam soluções tecnológicas: linhas de triagem automatizadas, sensores ópticos, separadores mecânicos, inteligência artificial e sistemas de logística reversa já estão disponíveis e operam de forma viável. O desafio é ampliar e integrar essas tecnologias, conectando todos os elos da cadeia produtiva.
“Quando conseguimos aproveitar ao máximo os resíduos, criamos oportunidades reais para a indústria e a sociedade, e é isso que precisa se tornar regra no Brasil”, disse Lucas Urias, Diretor de Inovação e Estratégia do Grupo Multilixo.
Ele destaca quatro práticas fundamentais para empresas e cidadãos contribuírem de forma eficaz para a reciclagem:
- Descarte correto e separação dos resíduos – separar recicláveis e orgânicos evita contaminação e facilita a triagem.
- Busca por pontos de coleta e logística reversa – aderir a programas de entrega voluntária em supermercados, farmácias e cooperativas amplia o volume reciclado.
- Consumo consciente – optar por embalagens recicláveis ou reduzir itens descartáveis diminui a geração de resíduos.
- Compromisso das empresas com a destinação correta – investir em gestão estruturada de resíduos e parcerias com operadores licenciados amplia o impacto positivo na cadeia produtiva.
Urias ressalta que, com políticas públicas efetivas, como a nova Lei nº 15.088, o aumento da conscientização e o investimento em tecnologia, o Brasil tem potencial para transformar desafios da reciclagem em oportunidades de inovação, inclusão social e desenvolvimento sustentável.
O Grupo Multilixo, com mais de 25 anos de atuação na gestão de resíduos privados em São Paulo, é formado por nove negócios que trabalham em sinergia para promover a economia circular. Com portfólio robusto de serviços, tecnologia de ponta e profissionais qualificados, a empresa entrega soluções sustentáveis em todo o ciclo de gestão de resíduos.
