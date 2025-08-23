Brasil recicla apenas 8% dos resíduos e busca soluções para fortalecer economia circular Grupo Multilixo destaca a importância de tecnologia, políticas públicas e engajamento coletivo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 23/08/2025 - 03h50 (Atualizado em 23/08/2025 - 03h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Economia circular em pauta: como aumentar a reciclagem no Brasil Foto cedida: Grupo Multilixo

O Dia Nacional de Combate à Poluição, celebrado em 14 de agosto, reforça a necessidade de práticas sustentáveis em todas as etapas do ciclo de consumo, da produção ao descarte.

O Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, mas recicla apenas 8% desse total, muito abaixo das metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que busca reduzir o envio de resíduos a aterros e fomentar a economia circular.

Apesar da baixa taxa de reciclagem, não faltam soluções tecnológicas: linhas de triagem automatizadas, sensores ópticos, separadores mecânicos, inteligência artificial e sistemas de logística reversa já estão disponíveis e operam de forma viável. O desafio é ampliar e integrar essas tecnologias, conectando todos os elos da cadeia produtiva.

‌



Lucas Urias, Diretor de Inovação e Estratégia do Grupo Multilixo Foto cedida: Multilixo

“Quando conseguimos aproveitar ao máximo os resíduos, criamos oportunidades reais para a indústria e a sociedade, e é isso que precisa se tornar regra no Brasil”, disse Lucas Urias, Diretor de Inovação e Estratégia do Grupo Multilixo.

‌



Ele destaca quatro práticas fundamentais para empresas e cidadãos contribuírem de forma eficaz para a reciclagem:

Descarte correto e separação dos resíduos – separar recicláveis e orgânicos evita contaminação e facilita a triagem.

Busca por pontos de coleta e logística reversa – aderir a programas de entrega voluntária em supermercados, farmácias e cooperativas amplia o volume reciclado.

Consumo consciente – optar por embalagens recicláveis ou reduzir itens descartáveis diminui a geração de resíduos.

Compromisso das empresas com a destinação correta – investir em gestão estruturada de resíduos e parcerias com operadores licenciados amplia o impacto positivo na cadeia produtiva.

Urias ressalta que, com políticas públicas efetivas, como a nova Lei nº 15.088, o aumento da conscientização e o investimento em tecnologia, o Brasil tem potencial para transformar desafios da reciclagem em oportunidades de inovação, inclusão social e desenvolvimento sustentável.

‌



O Grupo Multilixo, com mais de 25 anos de atuação na gestão de resíduos privados em São Paulo, é formado por nove negócios que trabalham em sinergia para promover a economia circular. Com portfólio robusto de serviços, tecnologia de ponta e profissionais qualificados, a empresa entrega soluções sustentáveis em todo o ciclo de gestão de resíduos.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp